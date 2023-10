Een recente studie gepubliceerd in Nature benadrukt de groeiende bezorgdheid onder astronomen over de impact van megaconstellaties op astronomie op de grond. Megaconstellaties, zoals Starlink van SpaceX, bestaan ​​uit duizenden satellieten die wereldwijde internetdekking bieden. Hoewel deze sterrenbeelden hun voordelen hebben, vormen ze ook aanzienlijke uitdagingen voor astronomische waarnemingen.

Het onderzoek concentreerde zich op BlueWalker3, een prototype-satelliet uit de BlueWalker-megaconstellatie van AST SpaceMobile. Wetenschappers hebben een sensor op de grond gebouwd om de helderheid van de satelliet nauwkeurig te meten. Ze ontdekten dat BlueWalker3 een helderheidswaarde van 0.4 had, wat aan de helderdere kant is van objecten aan de nachtelijke hemel, bijna net zo helder als de helderste sterren. Dit vormt een aanzienlijke bedreiging voor de astronomie op de grond, aangezien een groot aantal heldere satellieten waarnemingen kan belemmeren.

SpaceX heeft als een van de verantwoordelijke satellietoperatoren stappen ondernomen om dit probleem aan te pakken. Ze hebben zich ingespannen om hun satellieten donkerder te maken en de reflectie van zonlicht te minimaliseren. De uren na zonsondergang en vóór zonsopgang zijn echter nog steeds van cruciaal belang, omdat de satellieten in deze tijden bijzonder helder kunnen lijken.

De proliferatie van megaconstellaties van satellieten, waarbij SpaceX elke maand ongeveer 4,000 nieuwe Starlink-satellieten lanceert, is een groeiende zorg. Andere bedrijven, waaronder OneWeb en Amazon, zijn ook van plan hun eigen megaconstellaties in te zetten. Alleen al het aantal satellieten aan de hemel kan een diepgaande impact hebben op de astronomie op aarde.

De sporen van zonlicht die door deze megaconstellaties worden gereflecteerd, kunnen de beelden verstoren die zijn gemaakt door observatoria op de grond, zoals het Vera C Rubin Observatorium in Chili. Deze interferentie maakt het voor astronomen een uitdaging om onderzoek te doen en enquêtes uit te voeren waarbij ze moeten zoeken naar astronomische objecten die van positie of helderheid veranderen.

Astronomen roepen steeds vaker op tot maatregelen om de impact van megaconstellaties op de astronomie op de grond te verzachten. Hoewel pogingen om ruimteschroot tot een minimum te beperken, zoals die van de Indian Space Research Organization (ISRO), prijzenswaardig zijn, moet er meer worden gedaan om de specifieke zorgen van megaconstellaties aan te pakken.

Concluderend: megaconstellaties hebben een revolutie teweeggebracht in de mondiale connectiviteit, maar hun impact op de astronomie op de grond kan niet over het hoofd worden gezien. De helderheid en het enorme aantal satellieten in deze sterrenbeelden hebben het potentieel om astronomische waarnemingen aanzienlijk te verstoren. Verdere samenwerking tussen satellietoperatoren en astronomen is essentieel om oplossingen te vinden waarmee beide industrieën kunnen floreren en hun wederzijdse interferentie tot een minimum wordt beperkt.

Bronnen:

– Natuur: [CITATIE INVOEGEN]

– ISRO: [CITATIE INVOEGEN]