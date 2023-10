De Groenlandse ijskap is mogelijk beter bestand tegen de opwarming van de aarde dan eerder werd gedacht

By

Een nieuwe studie die onlangs is gepubliceerd suggereert dat de Groenlandse ijskap mogelijk beter bestand is tegen de opwarming van de aarde dan eerder werd aangenomen. De onderzoekers ontdekten dat de ijskap langzaam reageert op door de mens veroorzaakte opwarming, wat betekent dat het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in de komende paar eeuwen zou kunnen voorkomen dat de ijskap smelt.

De studie, uitgevoerd door onderzoekers van het Potsdam Institute for Climate Impact Research en de Arctische Universiteit van Noorwegen, gebruikte computermodellen om de potentiële effecten van verschillende temperatuurscenario's op de ijskap te simuleren. Ze concludeerden dat zelfs als kritische temperatuurdrempels tijdelijk worden overschreden, het nog steeds mogelijk zou zijn om een ​​omslagpunt te voorkomen dat zou resulteren in een aanzienlijke stijging van de zeespiegel over honderdduizenden jaren.

De onderzoekers benadrukken echter dat dit niet betekent dat de inspanningen om de klimaatverandering tegen te gaan moeten worden versoepeld. Zij stellen dat het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het aanpakken van de opwarming van de aarde cruciaal en urgent blijft. De studie benadrukt het belang van het stabiliseren van de mondiale temperaturen op niet meer dan 1.5 graden Celsius boven het pre-industriële niveau om verder smelten van de ijskap te voorkomen.

De Groenlandse ijskap bedekt ongeveer 80% van het grootste eiland ter wereld en draagt ​​momenteel bij aan de stijgende zeespiegel. Als het volledig zou smelten, zou het mondiale zeeniveau met ongeveer 24 meter stijgen, met verwoestende gevolgen voor kuststeden over de hele wereld tot gevolg.

Deze studie biedt hoop dat als er onmiddellijk actie wordt ondernomen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, het worstcasescenario van het instorten van de ijskap en een drastische stijging van de zeespiegel kan worden vermeden. De timing van de emissiereductie is echter van cruciaal belang, aangezien een vertraging van meer dan een paar eeuwen nog steeds tot een aanzienlijke stijging van de zeespiegel zou kunnen leiden.

Concluderend: hoewel het onderzoek suggereert dat de Groenlandse ijskap mogelijk beter bestand is tegen de opwarming van de aarde, onderstreept het de noodzaak van dringende actie om de klimaatverandering aan te pakken en de risico's die gepaard gaan met smeltende ijskappen te minimaliseren.

