Uit een onderzoek blijkt dat er meer oppervlakte-ijs smelt op Groenland en minder smelt op Antarctica

Uit een recent onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit Utrecht en de University of California, Irvine (UCI) is gebleken dat het smelten van het oppervlakte-ijs op Groenland de afgelopen decennia is versneld, terwijl het op Antarctica juist aan het vertragen is. De wetenschappers concentreerden zich op de rol van katabatische en Foehn-winden in het smeltproces van de Groenlandse ijskap. Deze winden, die warme en droge lucht naar de toppen van gletsjers brengen, hebben bijgedragen aan een toename van meer dan 10% van het smelten op Groenland in de afgelopen tien jaar. Hun impact op de ijskap van Antarctica is echter met 32% afgenomen.

De studie maakte gebruik van regionale klimaatmodelsimulaties om de effecten van deze winden op de ijskappen op zowel Groenland als Antarctica te beoordelen. De resultaten toonden aan dat de neerwaartse winden verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijke hoeveelheid oppervlakte-ijssmelt in beide regio's. Dit smelten van het oppervlak leidt tot afvloeiing en hydrofractuur van ijsplaten, wat resulteert in een grotere zoetwaterstroom naar de oceanen en uiteindelijk bijdraagt ​​aan de stijging van de zeespiegel.

Charlie Zender, co-auteur van de studie en UCI-professor in aardsysteemwetenschappen, benadrukte dat hoewel de impact van de wind aanzienlijk is, de invloeden van de opwarming van de aarde verschillen op het zuidelijk en noordelijk halfrond. In Groenland hebben de opwarmende temperaturen in combinatie met de effecten van de wind geleid tot een toename van 34% in de totale oppervlakteijssmelt. Zender schreef dit toe aan de invloed van de opwarming van de aarde op de Noord-Atlantische Oscillatie (NAO), die een ondernormale druk op de breedtegraad heeft veroorzaakt en warme lucht naar Groenland en het Noordpoolgebied heeft gebracht.

Aan de andere kant heeft Antarctica sinds 2000 een afname van de totale oppervlaktesmelt met ongeveer 15% ervaren. Deze vermindering is voornamelijk te wijten aan een afname van de door de wind gegenereerde smelting langs de hellingen, veroorzaakt door het instorten van twee ijsplaten op het Antarctisch Schiereiland. Bovendien heeft het herstel van het ozongat in de Antarctische stratosfeer gezorgd voor tijdelijke isolatie, waardoor het oppervlak tegen verdere smelting is beschermd.

Het is van cruciaal belang om het smelten van zowel Groenland als Antarctica te monitoren en te modelleren naarmate hun ijskappen verslechteren, aangezien ze momenteel meer dan 200 meter water uit de oceaan vasthouden. Het smelten van deze ijskappen heeft sinds 0.75 al bijgedragen aan een stijging van het mondiale zeeniveau met 1992 inch. Terwijl Groenland de afgelopen decennia de belangrijkste aanjager van de zeespiegelstijging is geweest, is Antarctica bezig met een inhaalslag en zal uiteindelijk de toekomstige zeespiegel domineren. opstaan.

Bronnen:

– Studie: “Wind-Associated Melt Trends and Contrasts Between the Greenland and Antarctic Ice Sheets” gepubliceerd in Geophysical Research Letters

– EcoWatch – Over ons: EcoWatch, opgericht in 2005 als een in Ohio gevestigde milieukrant, is een digitaal platform dat zich toelegt op het publiceren van hoogwaardige, wetenschappelijk onderbouwde inhoud over milieukwesties, oorzaken en oplossingen.