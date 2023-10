Twijfelen aan Einstein en Euler: het testen van de wetten van de zwaartekracht in het heelal

In 1915 introduceerde Albert Einstein zijn algemene relativiteitstheorie, die ons begrip van het universum transformeerde. In plaats van ruimte en tijd als vaste entiteiten te beschouwen, stelde Einstein voor dat ze dynamisch waren en verweven met materie en licht. Zijn vergelijkingen legden uit hoe materie de ruimte-tijd kromt en vervormt, waardoor de beweging van sterren, sterrenstelsels en licht wordt beïnvloed.

Maar kunnen we er zeker van zijn dat de vergelijkingen van Einstein altijd geldig zijn? Zijn er situaties waarin deze zouden kunnen worden geschonden, of waarin de door de 18e-eeuwse wiskundige Leonhard Euler voorgestelde vergelijkingen wellicht moeten worden aangepast? Dit is een vraag die wetenschappers hebben onderzocht, vooral gezien de mysteries die nog steeds bestaan ​​in ons universum.

Eén van deze mysteries is donkere materie, een soort materie die met de huidige telescopen niet kan worden gedetecteerd. In de jaren dertig merkte Fritz Zwicky op dat er vijf keer meer materie in het universum was dan wat we konden detecteren. Hij noemde deze onzichtbare materie ‘donkere materie’. Wetenschappers zijn er niet in geslaagd donkere materiedeeltjes te identificeren of hun gedrag te begrijpen. Zou donkere materie onderhevig kunnen zijn aan andere krachten dan gewone materie, waardoor de vergelijking van Euler in twijfel wordt getrokken?

Een ander mysterie is de waarneming dat de uitdijing van het heelal versnelt, in tegenstelling tot wat Einsteins theorie voorspelt. Wetenschappers proberen nog steeds de oorzaak van dit gedrag te begrijpen. Bestaat er nog een ‘donkere’ substantie met een weerzinwekkende zwaartekracht? Of is Einsteins zwaartekrachttheorie niet toepasbaar op zeer grote schaal? Deze mysteries vormen de motivatie voor het testen van de wetten voorgesteld door Einstein en Euler.

Onderzoekers hebben het gedrag van de zwaartekracht over grote afstanden in het universum bestudeerd. Ze hebben een signatuur van gewijzigde zwaartekracht geïdentificeerd, de ‘zwaartekrachtslip’. Volgens de algemene relativiteitstheorie zouden licht en materie dezelfde buiging moeten ondergaan wanneer ze door vervormde ruimte-tijd reizen. Door de manier te vergelijken waarop sterrenstelsels in zwaartekrachtputten vallen en hoe het licht van deze sterrenstelsels wordt afgebogen, kunnen wetenschappers bepalen of er sprake is van zwaartekrachtverschuiving.

Als er echter een zwaartekrachtverschuiving wordt gedetecteerd, is het een uitdaging om te bepalen of dit te wijten is aan een wijziging van de wetten van Einstein of een wijziging van de vergelijking van Euler. Om onderscheid te maken tussen de twee moeten wetenschappers het effect meten dat bekend staat als ‘gravitationele roodverschuiving’, wat kan worden gedaan met telescopen zoals het Dark Energy Spectroscopic Instrument en de Square Kilometre Array.

In een recente studie gepubliceerd in Nature Astronomy concludeerden wetenschappers dat het meten van de zwaartekrachtverschuiving alleen niet kan bepalen of er sprake is van een wijziging van de wetten van Einstein of van de vergelijking van Euler. Door de zwaartekrachtroodverschuiving te meten, zou het echter mogelijk kunnen zijn dit onderscheid te maken. De uitdaging ligt in het feit dat telescopen alleen de collectieve beweging van sterrenstelsels kunnen meten, die zowel normale materie als donkere materie bevatten. In dit scenario wordt het moeilijk om onderscheid te maken tussen de effecten van donkere materie en gewijzigde zwaartekracht.

Zwaartekrachtroodverschuiving, die uitsluitend wordt beïnvloed door tijdvervorming, biedt een manier om het zwaartekrachtpotentieel direct te onderzoeken. Wanneer licht aan een zwaartekrachtpotentieel ontsnapt, verschuift de kleur naar rood, wat de zwaartekrachtroodverschuiving aangeeft. Dit effect verschilt van zwaartekrachtlensvorming, die wordt veroorzaakt door zowel ruimte- als tijdvervormingen.

Concluderend is het onderzoeken van de geldigheid van de vergelijkingen van Einstein en Euler een cruciale poging om de mysteries van ons universum te begrijpen. Hoewel het meten van de zwaartekrachtverschuiving misschien geen definitief antwoord oplevert, zou het meten van de zwaartekrachtroodverschuiving kunnen helpen onderscheid te maken tussen wijzigingen in de zwaartekracht van Einstein en de vergelijking van Euler. Verdere ontwikkelingen op het gebied van telescopen en observatietechnieken zullen wetenschappers in staat stellen de ware aard van de zwaartekracht en het universum te ontrafelen.

Bronnen:

– Einstein en Euler: het testen van de wetten van de zwaartekracht in het universum, Ruslan Batiuk, Adobe Stock, [bron-URL]

(Opmerking: URL's zijn weggelaten volgens de instructies)