Linten van grafeen bieden een beter platform voor Twisttronics-onderzoeken

Een nieuwe benadering van twistronics-studies met grafeenlinten zou onderzoekers een betere controle kunnen geven over de draaihoek en het gemakkelijker kunnen maken om de elektronische effecten te bestuderen die voortkomen uit het draaien en uitrekken van aangrenzende lagen van tweedimensionale (2D) materialen. Eerdere twistronics-onderzoeken waren gericht op het draaien van twee materiaalvlokken en het stapelen ervan, maar de nieuwe, op linten gebaseerde techniek maakt een meer continue verandering in de draaihoek mogelijk, waardoor een betere controle wordt geboden en de elektronische effecten gemakkelijker kunnen worden bestudeerd.

Door lagen 2D-materialen op elkaar te stapelen en de hoek daartussen te variëren, hebben onderzoekers ontdekt dat ze de elektronische eigenschappen van deze materialen kunnen veranderen. Een dubbellaag van grafeen ontwikkelt bijvoorbeeld een bandafstand wanneer deze in contact wordt gebracht met hexagonaal boornitride. Dit gebeurt omdat de enigszins niet-overeenkomende lagen grafeen en hBN een moiré-superrooster vormen, waardoor er een bandafstand kan ontstaan. Door de lagen verder te draaien en de hoek ertussen te vergroten, verdwijnt de bandafstand.

Dit vermogen om elektronische eigenschappen te veranderen zonder de chemische samenstelling van het materiaal te hoeven veranderen, is een fundamenteel nieuwe richting in de apparaattechniek en wordt ook wel ‘twistronics’ genoemd. Het beheersen van de draaihoeken en de bijbehorende spanning blijft echter een uitdaging, omdat verschillende delen van een monster verschillende elektronische eigenschappen kunnen hebben. Om dit te ondervangen plaatsten onderzoekers van Columbia University een lintvormige grafeenlaag bovenop hBN en bogen langzaam het ene uiteinde van het lint met behulp van een piëzo-atomaire krachtmicroscoop. Hierdoor ontstond een draaihoek die continu varieerde en een uniform rekprofiel dat voorspeld kon worden.

De onderzoekers waren in staat om zowel de rek- als de draaihoek continu af te stemmen, waardoor ze ongekende toegang kregen tot het ‘fasediagram’ van gedraaide hoeken. Dit controleniveau maakt het nauwkeurig in kaart brengen van de afhankelijkheid van de elektronische bandstructuur van de draaihoek, wat voorheen niet mogelijk was. Bovendien biedt de nieuwe techniek de eerste mogelijkheid om de rol van spanning in dubbellaagse grafeensystemen met magische hoeken op een reproduceerbare manier te meten en opent nieuwe ideeën voor het controleren van de elektronische bandstructuur in gedraaide laagsystemen.

