Gedragsflexibiliteit vergemakkelijkt snelle uitbreiding van het bereik bij grootstaartgrackles

Onderzoekers van het Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, de University of California Santa Barbara en de University of Rochester hebben ontdekt dat de grootstaartgrackle, een vogelsoort die zijn populatie in Noord-Amerika snel heeft uitgebreid, zijn succes te danken heeft aan zijn gedrag. De onderzoekers ontdekten dat de grootstaartgrackles hun habitatbreedte hebben vergroot en zich hebben aangepast aan het leven in meer stedelijke, dorre omgevingen, in tegenstelling tot hun naaste verwant, de bootstaartgrackles.

De studie, gebaseerd op burgerwetenschappelijke observaties van vogelvoorvallen tussen 1979 en 2019, onthulde dat de grootstaartgrackles niet simpelweg naar nieuwe habitats trokken die aan hun eerdere eisen voldeden, maar hun verspreidingsgebied actief uitbreidden door hun habitatvoorkeuren te verschuiven. Omgekeerd verplaatsten bootstaartgrackles hun verspreidingsgebied slechts iets naar het noorden als reactie op de klimaatverandering.

De onderzoekers onderzochten ook de rol van gedrag in het vermogen van de grootstaartgrackles om zich aan te passen aan nieuwe habitats. Ze ontdekten dat de populatie aan de rand van het bereik meer flexibiliteit en volharding vertoonde dan de niet-randpopulatie. De onderzoekers speculeren dat doorzettingsvermogen individuen in staat stelt oplossingen te vinden voor uitdagingen in nieuwe omgevingen, terwijl variabiliteit in flexibiliteit binnen een populatie de kansen op succesvolle expansie vergroot.

De bevindingen benadrukken het belang van flexibiliteit en doorzettingsvermogen bij het faciliteren van snelle uitbreidingen van hun verspreidingsgebied en suggereren dat het begrijpen van hoe soorten zoals de grootstaartgrackles zich aanpassen aan nieuwe omgevingen inzichten zou kunnen opleveren om afnemende soorten te helpen omgaan met veranderingen in het milieu.

Bron: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)