De opwarming van de aarde kan de proliferatie van koraalrifroofdieren vergroten

De opwarming van de aarde draagt ​​niet alleen bij aan koraalverbleking, maar heeft ook het potentieel om de populatie van doornenkroonzeesterren, bekende roofdieren van koraalriffen, te vergroten. Deze zeesterren zijn in hun volwassen stadium echte roofdieren die koraalriffen verslinden. Als juvenielen fungeren ze echter als herbivoren en wachten ze tot het levende koraal zich herstelt voordat ze koraalroofdieren worden.

Wetenschappers van de Universiteit van Sydney hebben experimenten uitgevoerd om de weerstand van jonge doornenkroonzeesterren tegen hittestress te testen. De experimenten waren bedoeld om de omstandigheden van hittegolven op zee na te bootsen die leiden tot koraalverbleking en sterfte. De zeesterren werden blootgesteld aan hittegolfscenario's met temperaturen variërend van 28°C tot 30°C, en vertoonden een aanzienlijk grotere tolerantie voor hittegolfomstandigheden vergeleken met koraal.

Uit het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Global Change Biology, bleek dat jonge doornenkroonzeesterren tot twintig dagen bestand waren tegen hoge temperaturen. Deze weerstand is bijna drie keer groter dan de hitte-intensiteit die koraalverbleking veroorzaakt. De bevindingen suggereren dat het opwarmende water deze zeesterren daadwerkelijk ten goede zou kunnen komen. De overvloed aan koraalpuinhabitats als gevolg van koraalverbleking en sterfte zorgt ervoor dat hun aantal in de loop van de tijd toeneemt.

De opwarming van de oceaan is een directe bedreiging voor de overleving van koralen, waarbij verschillende koraalsoorten verdwijnen in regio's als de Middellandse Zee en het Great Barrier Reef in Australië, die te maken krijgen met ernstige verbleking. Volgens een rapport van de Australische regering is 91% van de koralen in het Great Barrier Reef beschadigd door verbleking na een langdurige hittegolf in de zomer.

Concluderend: de opwarming van de aarde vormt een aanzienlijke bedreiging voor koraalriffen, niet alleen door verbleking, maar ook door mogelijk de proliferatie van doornenkroon-zeesterren te bevorderen. Het begrijpen van de gevolgen van klimaatverandering op mariene ecosystemen is cruciaal voor inspanningen op het gebied van natuurbehoud.

