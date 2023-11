Nieuwe inzichten in de vulkanische activiteit van Io

Een recent onderzoek uitgevoerd door een team van onderzoekers van NASA's Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, de Universiteit van Arizona en de Arizona State University heeft nieuw licht geworpen op de vulkanische activiteit van Io, een van de manen van Jupiter. Door gegevens over de warmte-emissie van sensoren op het Juno-ruimtevaartuig te analyseren, konden de onderzoekers een globaal beeld krijgen van de vulkanische activiteit van Io.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat Io het meest vulkanisch actieve object in het zonnestelsel is, met een oppervlak bedekt met caldera's en rivieren van gesmolten gesteente. Wetenschappers zijn al lang nieuwsgierig naar de bron van deze intense vulkanische activiteit. De heersende hypothese suggereert dat getijdenopwarming, veroorzaakt door de zwaartekracht van Jupiter, verantwoordelijk is voor het genereren van de warmte die nodig is om de vulkaanuitbarstingen aan te wakkeren. Er is echter discussie geweest over de vraag of deze hitte afkomstig is van diep in Io of dichter bij het oppervlak.

De nieuwe studie levert overtuigend bewijs ter ondersteuning van de laatste hypothese. De onderzoekers ontdekten dat Io op de lagere breedtegraden 60% meer warmte afgeeft dan op de hogere breedtegraden. Deze bevinding suggereert dat de hitte die verantwoordelijk is voor de vulkanische activiteit zich net onder het maanoppervlak concentreert. De onderzoekers veronderstellen dat Io mogelijk een zachte bovenmantel heeft of zelfs een gesmolten oceaan onder de korst.

Het globale beeld van de vulkanische activiteit van Io, gecreëerd door het onderzoeksteam, is gebaseerd op de analyse van 266 vulkanische hotspots. Deze uitgebreide hittekaart biedt waardevolle inzichten in de verspreiding en intensiteit van de vulkanische activiteit op de maan. Het benadrukt ook het belang van het bestuderen van de polen van Io, waaraan in eerder onderzoek weinig aandacht was besteed.

Het begrijpen van de dynamiek van het vulkanisme van Io is cruciaal voor het ontrafelen van de mysteries van de planetaire geologie en de processen die hemellichamen vormen. Toekomstige studies zullen ongetwijfeld voortbouwen op deze bevindingen en mogelijk zelfs nog gedetailleerder inzicht bieden in de intrigerende vulkanische activiteit van Io.

FAQ

Wat is de belangrijkste warmtebron voor de vulkanische activiteit van Io?

Aangenomen wordt dat de belangrijkste warmtebron voor de vulkanische activiteit van Io de getijdenverwarming is, veroorzaakt door de zwaartekracht van Jupiter. Veranderingen in de afstand tussen Io en Jupiter resulteren in wrijving in het rotsachtige materiaal van de maan, waardoor warmte ontstaat.

Waar bevindt zich de hitte die verantwoordelijk is voor de vulkanische activiteit van Io?

Het nieuwe onderzoek suggereert dat de hitte die verantwoordelijk is voor de vulkanische activiteit van Io zich net onder het oppervlak van de maan concentreert, vooral op de lagere breedtegraden. Deze bevinding wijst op de mogelijkheid van een zachte bovenmantel of zelfs een gesmolten oceaan onder de korst van Io.

Hoe ontstond het mondiale beeld van de vulkanische activiteit van Io?

Het globale beeld van de vulkanische activiteit van Io werd gecreëerd door het analyseren van warmte-emissiegegevens verkregen van sensoren op het Juno-ruimtevaartuig. De onderzoekers combineerden nieuwe gegevens van Juno's baan rond de polen van Jupiter met eerdere gegevens om 266 vulkanische hotspots verspreid over Io in kaart te brengen.

Waarom is het bestuderen van de polen van Io belangrijk?

Het bestuderen van de polen van Io is cruciaal voor het begrijpen van de verspreiding en intensiteit van vulkanische activiteit op de maan. Eerder onderzoek richtte zich vooral op de evenaar van Io, en er was weinig bekend over de polen. De nieuwe studie benadrukt de noodzaak om de poolgebieden te onderzoeken om een ​​uitgebreid inzicht te krijgen in de vulkanische processen van Io.

Bron: phys.org