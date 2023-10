Inheemse vertegenwoordiging in NASA: viering van inheemse Amerikaanse ingenieurs en wetenschappers

NASA's recente succesvolle landing van het InSight-ruimtevaartuig op Mars vestigde de aandacht op de ondervertegenwoordiging van indianen in STEM-gebieden (Science, Technology, Engineering en Mathematics). Aaron Yazzie, een Navajo-ingenieur, speelde een cruciale rol in de missie en is een rolmodel geworden voor inheemse jongeren. Yazzie's prestaties, samen met die van andere Indiaanse ingenieurs en wetenschappers, werpen licht op de bijdragen van deze ondervertegenwoordigde gemeenschap.

Yazzie, die opgroeide in Arizona, studeerde af aan Stanford met een graad in werktuigbouwkunde. Hij sloot zich aan bij het Jet Propulsion Laboratory van NASA en maakte deel uit van het team dat verantwoordelijk was voor de landing van een ruimtevaartuig op Mars. Yazzie creëerde de drukinlaat op het subsysteem van de hulpladingssensor, een belangrijk onderdeel dat cruciale gegevens over de atmosfeer van Mars verzamelt. Zijn succes heeft veel Indiaanse jongeren geïnspireerd die nu zien dat het verwezenlijken van hun dromen in STEM mogelijk is.

Maar Yazzie is niet de eerste Native American die invloed heeft op het ruimtevaartprogramma. Mary Golda Ross, lid van de Cherokee Nation, was de eerste Indiaanse vrouwelijke ingenieur en wiskundige. Ze werkte voor Lockheed Martin en werkte samen met NASA aan verschillende projecten. Ross speelde een cruciale rol bij het bevorderen van de bovenste trap van de Agena-raket en ontwikkelde operationele vereisten voor ruimtevaartuigen, waarmee hij bijdroeg aan het Apollo-project. Haar prestaties, waaronder het schrijven van NASA's Planetary Flight Handbook, laten haar belangrijke bijdragen aan de verkenning van de ruimte zien.

Jerry Elliott, een natuurkundige uit Osage en Cherokee, schreef ook geschiedenis als een van de eerste indianen die een natuurkundediploma behaalde aan de Universiteit van Oklahoma. Hij kwam bij NASA als vluchtmissie-ingenieur en speelde een cruciale rol in de Apollo 13-missie. De berekeningen van Elliott hielpen de bemanning veilig terug naar de aarde te leiden na een systeemstoring. Zijn voorbeeldige leiderschap tijdens deze missie leverde hem de prestigieuze Presidential Medal of Freedom op.

Deze Indiaanse ingenieurs en wetenschappers hebben de weg vrijgemaakt voor toekomstige generaties. Ze hebben anderen geïnspireerd om een ​​carrière in STEM na te streven en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de verkenning van de ruimte. Hun prestaties onderstrepen het belang van diversiteit op wetenschappelijke gebieden en herinneren eraan dat iedereen zijn dromen kan verwezenlijken met toewijding en doorzettingsvermogen.

