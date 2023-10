Oktober Skywatching: hemelse gebeurtenissen om te observeren

By

Oktober is een fascinerende maand voor liefhebbers van skywatching, omdat het een verscheidenheid aan hemelse verschijnselen biedt om waar te nemen. Van planeten die een pose aan de hemel aannemen tot een “ring van vuur”-eclips van de zon, er is voor iedereen iets om van te genieten.

Op 10 oktober krijgen skywatchers de kans om vóór zonsopgang Venus in het oosten te spotten. Vergezeld van een slanke maansikkel zal Venus worden vergezeld door het heldere hart van Leo de leeuw en de blauwwitte ster Regulus, waardoor een prachtig hemels schouwspel ontstaat.

Een van de meest verwachte gebeurtenissen in oktober is de ‘ring van vuur’-eclips van de zon, die zal plaatsvinden op 14 oktober. Deze hemelse gebeurtenis zal alleen zichtbaar zijn in het smalle pad van ringvormigheid dat zich uitstrekt van Oregon tot Texas en delen van Texas. Mexico, Midden-Amerika en Zuid-Amerika. Maar zelfs degenen die zich buiten het pad van de annulariteit bevinden, zullen nog steeds getuige kunnen zijn van een gedeeltelijke zonsverduistering.

Het is belangrijk op te merken dat het observeren van een zonsverduistering speciale oogbescherming vereist, zoals een eclipsbril of een gespecialiseerd zonnefilter. Skywatchers kunnen ook indirecte kijkmethoden gebruiken, zoals een pinhole-projector, om de zonsverduistering veilig te observeren. De volgende totale zonsverduistering zal plaatsvinden op 8 april 2024 en zal zich over de Verenigde Staten verspreiden.

Op 23 oktober zal de Maan, die voor ongeveer 70% verlicht is, net onder de geringde planeet Saturnus aan de nachtelijke hemel hangen. Door een uur of twee na zonsondergang naar het zuiden te kijken, kunnen waarnemers getuige zijn van deze adembenemende hemelstand. De volgende avond zal men de Maan net ten oosten van Saturnus zien hangen, wat een nieuwe gelegenheid biedt om deze hemelse combinatie te bewonderen.

Om de maand op een hoogtepunt af te sluiten: op 28 oktober zullen de volle maan en Jupiter dichtbij genoeg komen om een ​​indrukwekkend zicht aan de hemel te creëren. Deze twee heldere objecten zullen een verbluffende visuele weergave bieden voor skywatchers.

Oktober is echt een maand vol hemelse lekkernijen voor liefhebbers van skywatching. Of het nu gaat om het observeren van de eclips van de 'ring van vuur' of het bewonderen van de hemelse uitlijningen van planeten en de maan, er zijn talloze wonderen te ontdekken aan de nachtelijke hemel.

Definities:

– Hemelse verschijnselen: gebeurtenissen of gebeurtenissen die aan de hemel plaatsvinden, zoals verduisteringen, uitlijningen en planetaire posities.

– Ringvormige zonsverduistering: een type zonsverduistering waarbij de maan de zon niet volledig bedekt, waardoor er een ring van zonlicht zichtbaar blijft rond de randen van de maan.

– Indirecte kijkmethode: een veilige manier om een ​​zonsverduistering of andere heldere hemellichamen waar te nemen zonder direct naar de zon te kijken, zoals met behulp van een pinhole-projector.

Bronnen:

– NASA JPL (Twitter)