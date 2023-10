Simulatie van de migratie van radionucliden op lange termijn in gebroken gesteenten met behulp van geotechnische centrifugemodellering

Onderzoekers van de Zhejiang Universiteit hebben een nieuwe methode ontwikkeld om het transport van radionucliden of verontreinigingen door kleinschalig gebroken graniet te simuleren met behulp van geotechnische centrifugemodellering. Dit is vooral belangrijk voor het begrijpen van de transportproblemen op lange termijn op grote ruimtelijke en lange tijdschalen. Diepe geologische berging is een algemeen aanvaarde methode voor het beheer van radioactief afval, maar er bestaat het risico van potentiële lekken of veranderingen in de geologische omgeving, die zouden kunnen leiden tot de migratie van radionucliden naar de biosfeer.

Traditionele veldmonitoringmethoden waren onvoldoende om deze transportproblemen op de lange termijn aan te pakken. De onderzoekers hebben echter de mogelijkheden van de 3D-printtechnologie benut om een ​​uniek structureel ontwerp te creëren voor gebroken gesteentemonsters met instelbare permeabiliteit. Door dit te combineren met een afgedicht controleapparaat konden ze experimenten met zowel normale zwaartekracht als hyperzwaartekracht uitvoeren om de barrièreprestaties van gebroken gesteenten met lage permeabiliteit te beoordelen.

Het hyperzwaartekrachtexperiment werd oorspronkelijk gebruikt om het transport van verontreinigende stoffen in de bodem te simuleren, maar de effecten ervan op gebroken gesteente bleven onbekend. De onderzoekers gebruikten het 3D-geprinte breuknetwerkmodel en het hyperzwaartekrachtexperiment om deze kennislacune op te vullen. De resultaten toonden aan dat deze methodologie met succes de lange termijn barrièreprestaties van gebroken gesteente met een lage permeabiliteit kon evalueren.

Deze doorbraak heeft aanzienlijke gevolgen voor het gebied van diepe geologische berging. De onderzoekers hopen dat hun bevindingen zullen inspireren tot verdere verkenning van het potentieel van hyperzwaartekrachtexperimenten en 3D-geprinte breuknetwerken bij het beoordelen van de levensvatbaarheid van bergingsmethoden op de lange termijn. Dit onderzoek opent nieuwe mogelijkheden voor het bestuderen van het transport van radionucliden of verontreinigingen in gebroken gesteente en het verbeteren van de veiligheid van diepe geologische berging van kernafval.

