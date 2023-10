Wetenschappers analyseren de verspreiding van Neanderthaler DNA bij moderne mensen

Wetenschappers van de Universiteit van Genève (UNIGE) hebben de afgelopen 40,000 jaar een onderzoek uitgevoerd waarin de verspreiding van Neanderthaler-DNA in de genomen van moderne mensen werd geanalyseerd. De studie, gepubliceerd in Science Advances, geeft inzicht in de gemeenschappelijke geschiedenis van Neanderthalers en moderne mensen.

Uit het onderzoek blijkt dat de moderne mens, afkomstig uit Afrika, 40,000 jaar geleden de Neanderthalers in het westelijk deel van Eurazië begon te vervangen. Deze vervanging vond geleidelijk plaats gedurende verschillende millennia, wat leidde tot de integratie van Neanderthaler DNA in de genomen van moderne mensen.

De onderzoekers onderzochten de aanwezigheid van Neanderthaler-introgressiegradiënten na menselijke expansies door Euraziatische paleogenomen te analyseren. Ze ontdekten dat de expansie buiten Afrika resulteerde in ruimtelijke gradiënten van de Neanderthaler-afkomst die door de tijd heen bleven bestaan. De expansie van vroege neolithische boeren speelde een belangrijke rol bij het terugdringen van de introgressie van de Neanderthalers in de Europese populaties in vergelijking met de Aziatische populaties.

Genoomsequencing en vergelijkende analyse hebben aangetoond dat Neanderthalers en moderne mensen zich met elkaar hebben voortgeplant, wat heeft geresulteerd in ongeveer twee procent van het Neanderthaler-DNA bij de huidige Euraziaten. Dit percentage varieert enigszins tussen regio's van Eurazië, waarbij Aziatische populaties een iets groter aandeel Neanderthaler-DNA hebben dan Europese populaties.

Eén hypothese om dit verschil te verklaren is dat natuurlijke selectie mogelijk verschillende effecten heeft gehad op Neanderthaler-genen in verschillende populaties. De UNIGE-onderzoekers stellen echter een alternatieve hypothese voor, gebaseerd op migratiestromen. Volgens hun hypothese geldt dat hoe verder men zich van Afrika verwijdert, hoe groter het aandeel Neanderthaler-DNA is, aangezien Neanderthalers zich voornamelijk in Europa bevonden.

Om deze hypothese te testen, gebruikten de onderzoekers een database van meer dan 4,000 genomen van individuen die de afgelopen 40 millennia in Eurazië woonden. Uit de statistische analyses bleek dat paleolithische jager-verzamelaars in Europa een iets groter aandeel Neanderthaler DNA hadden dan die in Azië. Tijdens de overgang naar het Neolithicum nam het aandeel Neanderthaler-DNA in de Europese populaties echter af. Deze daling viel samen met de komst van de eerste boeren uit Anatolië, die een kleiner deel van het Neanderthaler-DNA bij zich droegen. Door de kruising tussen deze boeren en de Europese bevolking werd het Neanderthaler-DNA verder verdund.

De studie benadrukt het gebruik van oude genomen en archeologische gegevens om de geschiedenis van gehybridiseerde soorten te traceren. Het biedt ook een referentie voor toekomstig onderzoek om genetische profielen op te sporen die afwijken van het gemiddelde en voor- of nadelige effecten kunnen hebben.

Bronnen:

– Wetenschappelijke vooruitgang: “Menselijke expansies uit het verleden vormden het ruimtelijke patroon van de Neanderthaler afkomst”

– Universiteit van Genève: “Menselijke expansies uit het verleden vormden het ruimtelijke patroon van de Neanderthaler afkomst”