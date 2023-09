Nieuwe methode maakt gelijktijdige genmodificatie bij dieren mogelijk

Onderzoekers van ETH Zürich hebben een methode ontwikkeld die meerdere genmodificaties in de cellen van één dier mogelijk maakt met behulp van de CRISPR-Cas-genenschaar. De cellen in individuele organen zijn op een mozaïekachtige manier genetisch gemodificeerd, waarbij in elke cel slechts één gen is gewijzigd. Met deze methode kunnen wetenschappers in één experiment de effecten van verschillende genveranderingen bestuderen.

De onderzoekers hebben deze aanpak met succes toegepast bij volwassen muizen, wat de eerste keer is dat dit bij levende dieren is gedaan. Ze gebruikten het adeno-geassocieerde virus (AAV) om instructies aan de muizencellen te geven voor genvernietiging. Door de muizen te infecteren met een mengsel van virussen met verschillende instructies, konden ze verschillende genen in de hersencellen uitschakelen.

Met behulp van deze methode kregen de onderzoekers nieuwe inzichten in een zeldzame genetische aandoening bij mensen, bekend als het 22q11.2-deletiesyndroom. Ze concentreerden zich op 29 genen in het chromosomale gebied dat geassocieerd is met de ziekte en ontdekten dat drie van deze genen een belangrijke rol spelen bij het disfunctioneren van hersencellen. Het onderzoek bracht ook patronen in de muiscellen aan het licht die doen denken aan schizofrenie en autismespectrumstoornissen. Deze nieuwe informatie kan mogelijk leiden tot de ontwikkeling van medicijnen die de abnormale genactiviteit compenseren.

De methode heeft toepassingen die verder gaan dan het bestuderen van deze specifieke genetische aandoening. Het kan worden gebruikt om andere genetische aandoeningen en ziekten waarbij meerdere genen betrokken zijn, te bestuderen. De onderzoekers zijn van plan het aantal gemodificeerde genen te verhogen van de huidige 29 naar enkele honderden per experiment. Ze hebben patent aangevraagd op de technologie en richten een spin-off op om deze methode verder te ontwikkelen en te gebruiken.

