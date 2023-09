De geheimen van Patescibacteria ontsluiten: nieuwe inzichten in hun levensstijl en moleculaire mechanismen

Patescibacteriën, een groep raadselachtige en kleine microben, hebben wetenschappers al lang in verwarring gebracht vanwege hun unieke overlevingsstrategieën. Hoewel er in het laboratorium slechts een paar soorten Patescibacteriën kunnen worden gekweekt, worden ze in verschillende omgevingen aangetroffen en is het bekend dat ze zich op de oppervlakken van grotere gastheermicroben bevinden.

Traditioneel hebben onderzoekers waargenomen dat Patescibacteriën de genen missen die nodig zijn voor belangrijke levensondersteunende moleculen zoals eiwitten, vetzuren en nucleotiden. Dit heeft geleid tot de hypothese dat deze bacteriën afhankelijk zijn van andere bacteriën om aan deze eisen te voldoen.

Een recente studie gepubliceerd in Cell heeft licht geworpen op de mysterieuze levensstijl van Patescibacteriën door hun moleculaire mechanismen te ontrafelen. Deze doorbraak werd mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van een methode om deze bacteriën genetisch te manipuleren, waardoor nieuwe wegen voor onderzoek werden geopend.

Onder de betrokken onderzoeksteams, onder leiding van Joseph Mougous van de University of Washington School of Medicine en het Howard Hughes Medical Institute, komt hun interesse in Patescibacteriën voort uit het feit dat deze bacteriën deel uitmaken van de ‘microbiële donkere materie’. Microbiële donkere materie verwijst naar het genetisch materiaal van slecht begrepen bacteriën dat naar voren komt in grootschalige genomische analyses.

De specifieke groep Patescibacteriën die in dit onderzoek wordt bestudeerd, behoort tot de Saccharibacteriën, die veel voorkomen in het menselijke orale microbioom. Met name vertrouwen Saccharibacteriën op Actinobacteriën als hun gastheer in de mondholte. Door Saccharibacteria genetisch te manipuleren, identificeerden de onderzoekers essentiële genen voor hun groei en ontdekten ze mogelijke factoren die betrokken zijn bij hun interactie met gastheercellen.

Deze factoren omvatten celoppervlakstructuren voor hechting aan gastheercellen en een gespecialiseerd secretiesysteem voor het transport van voedingsstoffen. Time-lapse microscopische fluorescentiebeelden onthulden de complexe levenscyclus van Saccharibacteria, waarbij sommige fungeren als moedercellen en kleine zwermnakomelingen genereren die op zoek gaan naar nieuwe gastheercellen.

Door zich te verdiepen in de genetica en mechanismen van Patescibacteria hopen onderzoekers hun potentiële biotechnologische toepassingen te ontsluiten en een dieper inzicht te krijgen in de rol die deze mysterieuze organismen spelen. Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door gezamenlijke inspanningen gefaciliteerd door het Mbiotic Interactions & Microbiome Center (mim_c), waar onderzoekers uit verschillende disciplines samenkomen om microbioomstudies vooruit te helpen.

Over het geheel genomen biedt deze studie een cruciaal inzicht in de biologie van Patescibacteria en legt de basis voor verder onderzoek naar hun unieke levensstijl en functies.

Bronnen:

– Joseph D. Mougous et al, Genetische manipulatie van Patescibacteria biedt mechanistisch inzicht in microbiële donkere materie en de epibiotische levensstijl, Cell