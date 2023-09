MOXIE-technologie op Mars: een doorbraak voor toekomstige menselijke verkenning

Het Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) heeft met succes zuurstof op Mars gegenereerd, waardoor het een haalbare technologie is geworden voor toekomstige menselijke verkenning van de planeet. MOXIE, een apparaat ter grootte van een magnetron, is aan boord van NASA's Perseverance-rover geweest en heeft het vermogen aangetoond om zuurstof te produceren voor brandstof en ademhaling.

Tijdens zijn missie genereerde MOXIE in totaal 122 gram zuurstof, wat op zijn meest efficiënte wijze 12 gram zuurstof per uur produceerde. Het instrument overtrof de oorspronkelijke doelstellingen van NASA en werkte met een zuiverheid van 98% of beter. Deze baanbrekende technologie heeft het potentieel om lokale hulpbronnen om te zetten in nuttige producten voor toekomstige verkenningsmissies.

Een van de belangrijkste toepassingen van MOXIE is als bron van raketbrandstof. In plaats van grote hoeveelheden zuurstof van de aarde te vervoeren, zouden toekomstige astronauten materialen die op Mars gevonden worden, kunnen gebruiken om zuurstof te produceren voor raketbrandstof, waardoor ze een terugreis naar huis kunnen maken. Dit concept, bekend als in-situ resource benutting (ISRU), is een groeiend onderzoeksgebied en zou een revolutie teweeg kunnen brengen in de verkenning van de ruimte.

MOXIE heeft niet alleen gediend als technologische demonstratie, maar heeft ook de ISRU-gemeenschap geïnspireerd en de ruimtevaartindustrie beïnvloed. Het succes ervan heeft aangetoond dat NASA bereid is te investeren in toekomstige technologieën voor het overleven van de mens en het reizen op Mars. Voortbouwend op deze prestatie richten onderzoekers zich nu op verdere vooruitgang in de technologie voor het gebruik van hulpbronnen.

Het ontwikkelen van technologieën zoals MOXIE is cruciaal voor de aanwezigheid van de maan op de lange termijn, het opzetten van een maaneconomie en het ondersteunen van een eerste menselijke verkenningscampagne naar Mars. Ze stellen astronauten in staat “van het land te leven” door gebruik te maken van de hulpbronnen die beschikbaar zijn op andere planetaire lichamen, waardoor de afhankelijkheid van de aarde voor voorraden en brandstof wordt verminderd.

Met de succesvolle demonstratie van MOXIE op Mars wordt de toekomst van menselijke verkenning en kolonisatie van andere planeten haalbaarder. Door de hulpbronnen van hemellichamen te benutten, kan de mensheid haar bereik en kennis van het universum vergroten.

