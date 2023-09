Gene Discovery verbetert het begrip van de wortelhaargroei en het foerageren van nitraat in grassen

By

Onderzoekers van de Washington State University hebben een gen geïdentificeerd, genaamd ‘BUZZ’, dat een cruciale rol speelt bij de groei van wortelharen in planten. Wortelharen zijn kleine structuren die planten helpen water en voedingsstoffen uit de bodem te absorberen. De ontdekking van dit gen werpt niet alleen licht op de mechanismen van wortelgroei, maar heeft ook het potentieel om de duurzame gewasproductie te verbeteren.

Het BUZZ-gen bleek de wortelgroei te reguleren, zowel wat betreft de snelheid als de laterale wortelaanzet, als reactie op de concentratie van nitraten in de bodem. Stikstof is een essentiële voedingsstof voor de plantengroei en nitraten zijn een primaire stikstofbron. Inzicht in hoe planten nitraten vinden en gebruiken, kan aanzienlijke gevolgen hebben voor de landbouw, bemestingspraktijken en ecologische duurzaamheid.

Interessant is dat het BUZZ-gen op lage niveaus tot expressie komt en nog nooit eerder is beschreven. Dit maakte de identificatie ervan een uitdaging. Aangenomen wordt dat het gen behouden blijft in verschillende grassoorten, waaronder belangrijke gewassen zoals tarwe, rijst, maïs en gerst. Het vergroten van het vermogen van deze gewassen om nitraten te vinden en effectief te gebruiken, kan een diepgaande impact hebben op de mondiale voedselproductie.

De onderzoekers verdiepen zich nu dieper in de mechanismen die worden aangestuurd door het BUZZ-gen. Door de specifieke functies van dit gen te ontrafelen hopen ze meer inzicht te krijgen in de nitraatfoerage en de ontwikkeling van het wortelstelsel.

De studie werd geleid door promovendi van het laboratorium van de Washington State University, samen met medewerkers van andere instellingen. De bevindingen benadrukken het belang van fundamenteel onderzoek voor het begrijpen van fundamentele biologische processen, die uiteindelijk kunnen leiden tot praktische toepassingen op het gebied van gewasverbetering en duurzaamheid.

