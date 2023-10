Onthulling van het kosmische ballet: een miljard jaar oude botsing met sterrenstelsels

Een adembenemend kosmisch fenomeen is vastgelegd door astronomen met behulp van de Gemini South-telescoop in Chili. In de nasleep van een miljard jaar oude botsing tussen spiraalstelsels zijn ze getuige geweest van een spectaculair schouwspel van wervelende banden van interstellair stof en gas, die doen denken aan suikerspinnen die zich zachtjes rond de samensmeltende kernen van de voorloperstelsels wikkelen.

NGC 7727, het bijzondere sterrenstelsel in kwestie, bevindt zich ongeveer 90 miljoen lichtjaar van onze Melkweg in het sterrenbeeld Waterman. Diep in deze hemelse chaos liggen een paar superzware zwarte gaten, waarvan de zwaartekracht het begrip te boven gaat. Een van de gigantische zwarte gaten heeft een duizelingwekkende massa van 154 miljoen keer die van onze zon, terwijl zijn begeleider een massa van 6.3 miljoen zonsmassa's weegt. Opmerkelijk is dat deze kolossale objecten zich op een afstand van slechts 1600 lichtjaar van elkaar bevinden, wat het dichtstbijzijnde bekende paar superzware zwarte gaten bij de aarde vertegenwoordigt.

Wetenschappers voorspellen dat deze gigantische zwarte gaten in de loop van de komende 250 miljoen jaar uiteindelijk zullen samensmelten en een nog kolossaaler zwart gat zullen vormen. Het lot van NGC 7727 zelf zal ook een dramatische transformatie ondergaan. Het sterrenstelsel, dat momenteel in vuur en vlam staat met jonge sterren en levendige stellaire kraamkamers, zal zich geleidelijk vestigen en overgaan in een elliptisch sterrenstelsel dat voornamelijk bestaat uit oudere sterren met minimale stervorming – een proces dat dient als een mogelijk kijkje in de toekomst van onze Melkweg en zijn aangrenzende sterrenstelsels. Andromedastelsel, voorbestemd om over miljarden jaren samen te smelten.

Het verbluffende beeld vastgelegd door de Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) gemonteerd op Gemini South toont de kracht en precisie van deze ultramoderne telescopen, die deel uitmaken van het International Gemini Observatory, beheerd door het NOIRLab van de National Science Foundation. De twee optische/infraroodtelescopen met een diameter van 8.1 meter zijn strategisch geplaatst op twee van de mooiste observatielocaties van de aarde en bieden ongeëvenaarde mogelijkheden op het gebied van zowel optische als infraroodastronomie.

Ga met ons mee terwijl we aan dit kosmische ballet beginnen, waarbij we de mysteries van de diepe ruimte ontrafelen en de geheimen ontsluiten die verborgen zijn in de botsingen en samensmeltingen van sterrenstelsels, en een ontzagwekkend portret schilderen van het uitgestrekte en steeds evoluerende universum.

