Versterkende zwaartekrachtgolftests van de algemene relativiteitstheorie tegen astrofysische aannames

De Algemene Relativiteitstheorie (GR) is een ongelooflijk succesvol model van de zwaartekracht geweest, dat elke test met vlag en wimpel heeft doorstaan. Het is echter bekend dat het onvolledig is en niet volledig aansluit bij andere fundamentele natuurkundige theorieën. Zwaartekrachtgolven (GW's) gedetecteerd door het LIGO-experiment bieden een nieuw venster om de validiteit van GR te onderzoeken. Door de afwijkingen tussen voorspelde en waargenomen GW-golfvormen te bestuderen, kunnen natuurkundigen zoeken naar natuurkunde buiten GR.

Om de GW-gegevens te analyseren, worden Bayesiaanse waarschijnlijkheidsmodellen gebruikt. Deze modellen berekenen de waarschijnlijkheid van een golfvorm gegeven de gegevens. Het gaat om het relateren van modelparameters die afwijkingen van GR en de populatie zwarte gaten beschrijven aan de waargenomen gegevens. Bayesiaanse analyse is ook afhankelijk van priors, dit zijn waarschijnlijkheidsverdelingen die voorkennis van de parameters vertegenwoordigen. Priors kunnen informatief of niet-informatief zijn, afhankelijk van ons eerdere begrip van de parameters.

Een uitdaging bij het testen van GR met behulp van GW-gegevens is de sterke correlatie tussen de parameters die de populatie van dubbelsterren met zwarte gaten beschrijven en de parameters die afwijkingen van GR beschrijven. Slechte aannames over de populatie van zwarte gaten kunnen de gevolgtrekking over afwijkingen van GR vertekenen. Als we bijvoorbeeld uitgaan van een uniforme prior voor de populatie van zwarte gaten, terwijl deze feitelijk een machtswetverdeling volgt, zou dit tot een vertekend resultaat leiden.

Om de impact van astrofysische aannames aan te tonen, vergeleken de auteurs modellen met uniforme priors met modellen met astrofysisch gemotiveerde priors. De resultaten lieten significante verschillen zien in de posterieure verdelingen. De opname van astrofysische informatie leidde tot een voorkeur voor dubbelsterren met gelijkere massaverhoudingen, resulterend in een lagere fusie-chirp-massa en een negatievere afwijkingscoëfficiënt.

De auteurs gebruikten ook LIGO-gegevens om de massa van het graviton te beperken, een verondersteld deeltje dat zwaartekrachtinteracties bemiddelt. Door astrofysische priors op te nemen, werd de beperking van de massa van het graviton verminderd, wat meer steun toonde voor een massaloos graviton en minder steun voor afwijkingen van GR.

Concluderend benadrukken de auteurs het belang van het opnemen van astrofysische priors in tests van GR met behulp van GW-gegevens. Deze priors helpen de vooringenomenheid van niet-informatieve priors te verminderen en de nauwkeurigheid van gevolgtrekkingen te verbeteren. Het is echter essentieel om de bestaande ruimte goed te bemonsteren en je bewust te zijn van mogelijke vooroordelen die nog steeds kunnen bestaan.

