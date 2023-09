Nieuwe Point-of-Care-test voor snelle detectie van het apenpokkenvirus

By

Een proof-of-concept-studie gepubliceerd in The Lancet Microbe introduceert een veelbelovende point-of-care-test voor de snelle detectie van het apenpokkenvirus (MPXV). De onderzoekers uit Australië ontwikkelden de test op basis van isothermische amplificatie en CRISPR-Cas-technologie. Dankzij de hoge gevoeligheid en specificiteit presteerde de test goed in vergelijking met de gouden standaard kwantitatieve polymerasekettingreactie (qPCR) -test.

Monkeypox is een zoönotische ziekte die wordt veroorzaakt door MPXV, een groot dubbelstrengig DNA-virus. Hoewel dit vooral voorkomt bij mannen die seks hebben met mannen, zijn er ook gevallen waargenomen bij vrouwen en baby's. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft tussen juli 2022 en mei 2023 de apenpokken tot een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid verklaard vanwege de plotselinge opkomst, de snelle verspreiding en het gebrek aan informatie over de werkzaamheid van vaccins.

Momenteel is qPCR de gouden standaard diagnostische methode voor MPXV-detectie, waarvoor gespecialiseerde apparatuur en opgeleid personeel vereist zijn. De diagnose vindt doorgaans plaats in gespecialiseerde laboratoria en het kan enkele dagen duren na de monsterafname voordat resultaten worden verkregen, vooral in omgevingen met weinig middelen.

In deze studie ontwikkelden de onderzoekers een point-of-care-test genaamd “MPXV-CRISPR” voor snelle MPXV-detectie. De test omvat de extractie van genomisch DNA (gDNA) uit klinische monsters, gevolgd door amplificatie en detectie met behulp van CRISPR-Cas12a-gemedieerde DNA-splitsing. Het kan worden uitgelezen met behulp van op fluorescentie gebaseerde en laterale flowstripmethoden.

De test toonde een klinische gevoeligheid van 100% en een specificiteit van 99.3% aan in vergelijking met de qPCR-test en een panel van virale en bacteriële pathogenen. De laterale flow-uitlezing bereikte een gevoeligheid van 100% en een specificiteit van 98.6% voor MPXV, zonder kruisreactiviteit tegen andere virussen.

De MPXV-CRISPR-test zou een waardevol hulpmiddel kunnen zijn voor een snelle point-of-care-diagnose van MPXV in omgevingen met weinig middelen. Het kan in ongeveer 45 minuten worden uitgevoerd en levert snelle en nauwkeurige resultaten op. Verder onderzoek wordt aanbevolen om het bereik van circulerende MPXV-lijnen waarop de test zich richt, uit te breiden.

– The Lancet Microbe: “Snelle detectie van het Monkeypox-virus met behulp van een CRISPR-Cas12a-gemedieerde test: een laboratoriumvalidatie- en evaluatieonderzoek”

– Definities: Monkeypox-virus (MPXV): Een groot dubbelstrengig DNA-virus dat monkeypox veroorzaakt, een zoönotische ziekte die zowel mensen als dieren treft. MPXV-CRISPR: Een point-of-care-test voor snelle detectie van MPXV op basis van isothermische amplificatie en CRISPR-Cas-technologie. Point-of-care-test: een diagnostische test die is ontworpen om te worden uitgevoerd op de locatie waar een patiënt aanwezig is en die snelle resultaten oplevert zonder de noodzaak van gespecialiseerde laboratoriumapparatuur of opgeleid personeel. Isotherme amplificatie: een methode voor het amplificeren van nucleïnezuren bij een constante temperatuur, waardoor de noodzaak van een thermische cycler overbodig wordt. CRISPR-Cas-technologie: een hulpmiddel voor het bewerken van genen dat gebruik maakt van CRISPR RNA (crRNA) en CRISPR-geassocieerde (Cas) eiwitten om specifieke DNA-sequenties te targeten voor splitsing en modificatie.