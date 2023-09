Het belang van gas in de ademhaling van sterrenstelsels

Gas speelt een cruciale rol in de levenscyclus van sterrenstelsels. Hoewel sterren en sterrenstelsels lange tijd het middelpunt van astronomische observaties zijn geweest, zijn onderzoekers pas onlangs in staat geweest de aanzienlijke impact van gas op de vorming en evolutie van deze kosmische structuren te zien en beter te begrijpen.

De term ‘gas’ verwijst naar het interstellaire medium, dat zich tussen sterrenstelsels bevindt, en naar het omringende galactische gas dat een sterrenstelsel nauw omringt. Deze termen worden door astronomen gebruikt om de verschillende gasgebieden te beschrijven, maar er is geen strikte grens daartussen.

Astronomen zijn begonnen met het ontrafelen van de ingewikkelde gasstroom tussen sterrenstelsels, hun circumgalactische medium en het intergalactische medium. Deze stroom speelt een cruciale rol bij het reguleren van stervorming, omdat de voortdurende ademhaling van gas essentieel is voor de geboorte van nieuwe sterren. Wanneer deze stroom ophoudt, stopt ook de vorming van sterren.

Het proces van het ademen van sterrenstelsels omvat de wisselwerking tussen sterren, zwaartekracht en de temperatuur en dichtheid van gas. Toen het heelal ontstond, verzamelde gas zich in sterrenstelsels en bracht sterren voort. Als sterren sterven, drijven ze gas terug naar de omringende ruimte, die aanvankelijk heet en diffuus is. Wanneer het gas echter het sterrenstelsel verlaat, koelt het af en neemt de dichtheid ervan toe. Hierdoor kan de zwaartekracht het gas terug het sterrenstelsel in trekken, waar het kan instorten en nieuwe sterren kan vormen.

Astronomen zijn er sinds de jaren zestig in geslaagd de gasstroom in en uit sterrenstelsels te observeren met behulp van het licht van verre quasars. Ze hebben ontdekt dat het omringende galactische gas dichtbij sterrenstelsels een hogere metaalachtigheid heeft, wat erop wijst dat dit het gevolg is van gas dat door sterren wordt uitgestoten. Het gas in het circumgalactische medium fungeert ook als brandstofbron voor stervorming in sterrenstelsels.

Grootschalige onderzoeken hebben aangetoond dat het gas in het circumgalactische medium tot duizend keer dichter is dan het gas in het intergalactische medium. De temperatuur van dit gas varieert van 1,000 tot 10,000 miljoen Kelvin, waardoor het zowel heter als koeler is dan het intergalactische gas. Het bestuderen van het binnenstromende gas is echter een uitdaging omdat de signalen van de sterrenstelsels zelf worden overlapt.

De oorzaak van het uitstromende gas, die gemakkelijker waar te nemen is, blijft onzeker. Het kan het gevolg zijn van supernova's, stellaire winden of zelfs feedback van zwarte gaten. Niettemin stopt de gasstroom, ongeacht de specifieke oorzaak, uiteindelijk, wat leidt tot het uitdoven van de stervorming in sterrenstelsels. Zodra een sterrenstelsel in rust komt, zal het geen sterren meer vormen en zal het rood van kleur lijken.

Hoewel er nog veel te leren valt over galactische ademhaling, bieden simulaties astronomen nuttige inzichten. De FIRE-simulatie modelleert bijvoorbeeld de vorming en evolutie van sterrenstelsels over miljarden jaren, waardoor onderzoekers de gasstroom in en uit deze kosmische structuren kunnen visualiseren.

Concluderend: gas is een essentieel onderdeel in het ademhalingsproces van sterrenstelsels. Het begrijpen van de rol van gas bij stervorming en de levenscyclus van sterrenstelsels is cruciaal voor het begrijpen van de oorsprong van sterren, planeten en zelfs het leven zelf.

