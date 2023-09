Begrijpen hoe sterrenstelsels ademen:

Eeuwenlang richtten astronomen hun aandacht op sterren en sterrenstelsels, maar ontdekten dat het grootste deel van de materie in een sterrenstelsel eigenlijk gas is. Dankzij technologische vooruitgang kunnen astronomen nu de gasstroom in en uit sterrenstelsels observeren en bestuderen, waardoor licht wordt geworpen op het ademhalingsproces van deze kosmische structuren. Wanneer een sterrenstelsel niet meer ademt, komt de stervorming tot stilstand.

Gas bestaat in verschillende vormen in de ruimte. Wanneer het zich tussen sterrenstelsels bevindt, wordt het het intergalactische medium genoemd, terwijl gas dat een sterrenstelsel omringt bekend staat als circumgalactisch gas. Dit zijn geen afzonderlijke barrières, maar eerder namen die door astronomen worden gebruikt om deze verschillende fasen van gas te beschrijven.

De gasstroom tussen een sterrenstelsel, zijn circumgalactische medium en het intergalactische medium is cruciaal bij het reguleren van stervorming. Sterren, zwaartekracht en gastemperatuur en -dichtheid spelen allemaal een rol in dit proces. Naarmate gas zich verzamelt in sterrenstelsels en er sterren ontstaan, wordt het gas uiteindelijk weer naar buiten verdreven wanneer sterren sterven, vooral als supernova's. Het gas is in dit stadium heet en diffuus en is bestand tegen verdichting.

Naarmate het gas echter het sterrenstelsel verlaat en afkoelt, neemt de dichtheid ervan toe, waardoor de zwaartekracht een sterkere aantrekkingskracht kan uitoefenen. Het gas wordt vervolgens terug het sterrenstelsel ingetrokken, waar het kan instorten tot wolken en nieuwe sterren kan doen ontstaan. Deze cyclus van gasrecycling zorgt ervoor dat sterrenstelsels kunnen blijven ademen.

Astronomen ontdekten het concept van galactische ademhaling voor het eerst in de jaren zestig toen ze het licht van verre quasars door gaswolken observeerden. Sindsdien hebben technologische ontwikkelingen astronomen betere hulpmiddelen en een dieper inzicht in dit fenomeen gegeven.

Bij het bestuderen van het circumgalactische medium hebben astronomen bewijs gevonden dat sterrenstelsels ademen in de vorm van afzonderlijke gaswolken buiten sterrenstelsels. Bepaalde gaswolken hebben een hogere metaalachtigheid, wat erop wijst dat ze afkomstig zijn uit sterrenstelsels en vervolgens zijn uitgestoten. Dit gas met een hogere metalliciteit is een duidelijk teken dat er al gas in een sterrenstelsel aanwezig is.

Hoewel het begrijpen van de specifieke kenmerken van galactische ademhaling een uitdaging blijft, hebben astronomen ontdekt dat gas in het circumgalactische medium tot 1,000 keer dichter is dan intergalactisch gas. De temperatuur van dit gas varieert van 10,000 tot 1 miljoen Kelvin, waardoor het zowel koeler als heter is dan het intergalactische medium.

De oorzaken van de gasuitstroom zijn nog steeds onzeker, met mogelijkheden als supernova's, stellaire winden, jets van zwarte gaten en feedback. Ongeacht de exacte mechanismen die een rol spelen, komt dit ademhalingsproces uiteindelijk tot stilstand, wat astronomen ‘uitdoving’ noemen.

Begrijpen hoe sterrenstelsels ademen is essentieel bij het ontrafelen van de ingewikkelde relatie tussen gasstroom, stervorming en evolutie van sterrenstelsels. Het voortdurende onderzoek en onderzoek op dit gebied blijft onze kennis van de kosmos en onze plaats daarin verdiepen.