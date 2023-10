De geboorte van een nieuwe planeet: bewijs van een planetaire botsing gedetecteerd in een ver sterrenstelsel

By

Astronomen hebben mogelijk de nasleep ontdekt van een enorme botsing tussen twee gigantische planeten in een ver sterrensysteem. Indien de botsing wordt bevestigd, zou dit een unieke gelegenheid kunnen bieden om getuige te zijn van de geboorte van een nieuwe planeet en inzicht te krijgen in het proces van planetaire vorming.

In december 2021 observeerden astronomen een verder gewone zonachtige ster, bekend als ASASSN-21qj, die ongebruikelijk flikkerde en verduisterde. Hoewel deze verschijnselen niet ongebruikelijk zijn en doorgaans worden toegeschreven aan materiaal dat tussen de ster en de aarde beweegt, wees een amateurastronoom genaamd Arttu Sainio erop dat de emissie van infrarood licht van de ster tweeënhalf jaar vóór de ster met ongeveer 4% was toegenomen. dimmen gebeurtenis.

Op basis van deze waarnemingen stellen onderzoekers voor dat het flikkeren en dimmen verklaard kan worden door een cataclysmische botsing tussen twee planeten. Er wordt aangenomen dat dit soort gigantische inslagen vaak voorkomen in de laatste stadia van de planeetvorming en dat ze de afmetingen, samenstelling en banen van planeten in een systeem aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Bij de botsing zou een enorme hoeveelheid energie vrijkomen, waardoor een hete, gloeiende materiaalmassa zou zijn ontstaan ​​die honderden keren groter was dan die van de oorspronkelijke planeten. Dit uitdijende planetaire lichaam, waargenomen met NASA's WISE-ruimtetelescoop, koelde geleidelijk af en kromp in de loop van miljoenen jaren, waardoor mogelijk een compleet nieuwe planeet ontstond.

De inslag zou ook puinpluimen hebben gegenereerd, waarvan een deel zou zijn verdampt en gecondenseerd tot ijs en bergkristallen. Deze pluimen zouden tussen ASASSN-21qj en de aarde zijn gepasseerd, waardoor het grillige dimmen van de ster werd veroorzaakt.

Als de interpretatie van deze gebeurtenissen correct is, zou het bestuderen van dit sterrensysteem waardevolle inzichten kunnen opleveren in de mechanismen van planeetvorming. Uit de beperkte waarnemingen die tot nu toe zijn gedaan, hebben onderzoekers afgeleid dat de botsende planeten meerdere malen de massa van de aarde hadden, en mogelijk qua omvang vergelijkbaar waren met Uranus en Neptunus. Bovendien werd de temperatuur van het lichaam na de botsing geschat op ongeveer 700 ° C, wat duidt op de aanwezigheid van elementen met lage kooktemperaturen, zoals water.

Deze ontdekking opent een nieuw venster op het begrip van planetaire botsingen en de geboorte van nieuwe werelden. Door de nasleep van dergelijke gebeurtenissen te bestuderen, kunnen wetenschappers cruciale informatie ontdekken over de processen die ons universum vormgeven.

Bronnen:

– [Bron 1 – Titel van bron 1]

– [Bron 2 – Titel van bron 2]