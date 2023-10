De gewelddadige geschiedenis van Andromeda Galaxy onthuld door Galactic Archaeology Project

Een recent galactisch archeologisch project uitgevoerd door een internationaal team van astrofysici heeft de gewelddadige en dramatische geschiedenis van de Andromedanevel onthuld, het dichtstbijzijnde grote sterrenstelsel bij onze Melkweg. Door de chemische samenstelling van sterren in Andromeda te analyseren, konden de onderzoekers het verleden ervan reconstrueren. Ze ontdekten een overvloed aan elementen, waaronder planetaire nevels en rode reuzensterren, wat wijst op een turbulent vormingsproces. Het team gelooft zelfs dat de creatie van Andromeda chaotischer verliep dan de vorming van de Melkweg.

De onderzoekers veronderstellen dat Andromeda een uitbarsting van intense stervorming heeft meegemaakt, die de basis legde voor de Melkweg, gevolgd door een secundaire periode van stergeboorte tussen 2 miljard en 4.5 miljard jaar geleden. Deze tweede starburst-periode werd waarschijnlijk veroorzaakt door een ‘natte fusie’, toen Andromeda in botsing kwam en samensmolt met een ander gasrijk sterrenstelsel. De instroom van gas bij deze fusie zorgde voor verdere stervorming.

Het team vond ook bewijs dat suggereert dat Andromeda in het verleden botsingen en fusies met andere sterrenstelsels heeft ondergaan. Door de chemische samenstelling van sterren in Andromeda te onderzoeken, identificeerden ze twee verschillende kenmerken in de schijfcomponenten. De ene familie van sterren had tien keer meer zuurstof dan ijzer, terwijl de andere groep vergelijkbare hoeveelheden van beide elementen had. Deze waardevolle bevinding werpt licht op de aard van de voorgestelde botsing en de impact ervan op de sterrenpopulatie van Andromeda.

Het galactische archeologieproject biedt niet alleen inzicht in het verleden van Andromeda, maar duidt ook op de turbulente toekomst ervan. De Melkweg en Andromeda bevinden zich momenteel op een ramkoers, die naar verwachting over ongeveer 4.5 miljard jaar zal botsen. Deze botsing zal resulteren in een significante transformatie voor beide sterrenstelsels, waarbij hun kenmerkende spiraalarmen zullen worden uitgewist. De sterrenpopulaties, inclusief ons eigen zonnestelsel, zullen overleven, maar zullen in nieuwe banen rond een nieuw galactisch centrum worden geworpen.

De bevindingen van het team dragen bij aan een breder onderzoek naar de oorsprong van chemische elementen in het universum. Verdere studies met behulp van geavanceerde telescopen zoals de James Webb Space Telescope zullen Andromeda blijven verkennen en een dieper inzicht verschaffen in de geschiedenis en oorsprong ervan.

Bronnen:

– De astrofysische dagboekbrieven