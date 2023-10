Het potentieel van watermeel als voedsel- en zuurstofbron voor astronauten bij ruimteverkenning

Wetenschappers van de Mahidol Universiteit in Thailand onderzoeken het potentieel van watermeel, de kleinste bloeiende plant op aarde, als voedsel- en zuurstofbron voor astronauten tijdens ruimteverkenning. Watermeel, of Wolffia, is een wortelloze plant die drijft op de oppervlakken van meren en vijvers in Azië. Het vermogen om zuurstof te produceren door middel van fotosynthese en het hoge eiwitgehalte maken het een aantrekkelijke kandidaat voor het ondersteunen van astronauten op langere missies en bezoeken aan andere hemellichamen.

Om de effecten van de zwaartekracht op de groei en ontwikkeling van watermeel te bestuderen, onderwierpen de onderzoekers de plant aan hyperzwaartekrachtomstandigheden met behulp van een centrifuge in het technisch centrum van de European Space Agency (ESA) in Nederland. De centrifuge kan tot twintig keer de zwaartekracht van de aarde simuleren, waardoor wetenschappers kunnen observeren hoe watermeel zich aanpast aan verschillende zwaartekrachtomgevingen.

De eenvoud van watermeel, waarbij wortels, stengels of bladeren ontbreken, maakt het een ideaal onderwerp voor het bestuderen van de effecten van de zwaartekracht op de plantengroei. Dankzij de korte levenscyclus van vijf tot tien dagen kunnen onderzoekers de hele levenscyclus observeren en de hyperzwaartekrachtreactie in korte tijd bestuderen.

De experimenten omvatten het plaatsen van watermeel in containers die zijn uitgerust met LED's die natuurlijk zonlicht simuleren en deze op hoge snelheid ronddraaien. Binnen de testperiode van twee weken kunnen de onderzoekers twee generaties watermeel bestuderen. Vervolgens nemen ze monsters voor chemische analyse om inzicht te krijgen in de reactie van watermeel op hyperzwaartekracht.

Voordat het team watermeel op extreme zwaartekrachtniveaus testte, had het team al clinostaten gebruikt, apparaten die zwakke zwaartekracht of microzwaartekracht simuleren, om de plantengroei te observeren. Vergelijkingen tussen plantengroei bij normale zwaartekracht en gesimuleerde microzwaartekracht lieten weinig tot geen verschil zien. De onderzoekers willen hun observaties echter over het hele zwaartekrachtspectrum uitbreiden om beter te begrijpen hoe planten zich aanpassen aan en gedijen in verschillende zwaartekrachtomgevingen.

Met zijn vermogen om zuurstof te produceren en zijn potentieel als eiwitbron is watermeel veelbelovend voor ruimtelandbouw en het ondersteunen van astronauten tijdens langdurige ruimtemissies. Verder onderzoek en analyse zullen helpen bepalen of het geschikt is voor het ondersteunen van bemande ruimteverkenning.

Bronnen:

– Mahidol Universiteit in Thailand

– Technisch centrum van de European Space Agency (ESA) in Nederland