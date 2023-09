De extreem grote telescoop: de geheimen van het heelal ontsluiten

De bouw van de Extremely Large Telescope (ELT) in de Chileense Atacama-woestijn is momenteel aan de gang, met het ambitieuze doel om de grootste telescoop ooit gebouwd te creëren. Met een primaire spiegeldiameter van 39 meter – iets kleiner dan de iconische Arc de Triomphe in Parijs – en een hoofdstructuur die maar liefst 3700 ton weegt, wil de ELT een revolutie teweegbrengen in ons begrip van het universum.

Het hart van de ELT wordt gevormd door een geavanceerde beeldsensor genaamd MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations). MICADO, ontwikkeld door het Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) van het Observatorium van Parijs, zal de ELT in staat stellen gedetailleerde beelden vast te leggen van verre sterrenstelsels en individuele sterren, en zelfs te helpen bij de zoektocht naar exoplaneten buiten ons eigen zonnestelsel.

Een van de uitdagingen waarmee observaties op de grond worden geconfronteerd, is de turbulentie van de atmosfeer van de aarde, waardoor de kwaliteit van de beelden afneemt. Om dit te compenseren, is de ELT voorzien van een adaptief optisch systeem. Yann Clenet van LESIA legt uit dat dit systeem de vervorming van licht meet met behulp van een sensor en vervolgens corrigerende optica – spiegels met actuatoren – gebruikt om de beeldkwaliteit te verbeteren. Een krachtige computer bepaalt welke commando's naar de spiegels worden verzonden, waardoor optimale prestaties worden gegarandeerd.

De vijf-spiegelconfiguratie van de ELT zal astronomen een ongekende scherpte en helderheid in hun waarnemingen bieden. Met zijn enorme omvang en innovatieve technologie belooft de ELT nieuwe inzichten in de mysteries van het universum te ontsluiten en onze kennis van de kosmos uit te breiden.

Bronnen:

– Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO)

– Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) van het Observatorium van Parijs in Meudon

Definities:

– Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations (MICADO): een geavanceerde imager ontwikkeld voor de Extremely Large Telescope

– Exoplaneten: planeten die buiten ons eigen zonnestelsel bestaan

– Adaptieve optica: een techniek die wordt gebruikt om atmosferische turbulentie bij waarnemingen op de grond te compenseren door de vervorming van licht te meten en te corrigeren