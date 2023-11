Onderzoek naar het potentieel van deeltjes op nanoschaal in magneettoepassingen

Nanotechnologie blijft een revolutie teweegbrengen op verschillende terreinen, en een van de onderzoeksgebieden betreft het gebruik van deeltjes op nanoschaal bij de toepassing van magneten. Rachel Nickel, een promovendus bij de afdeling natuurkunde en astronomie aan de Universiteit van Minnesota, leidt de leiding in dit fascinerende onderzoek.

Tijdens haar bachelorstudie richtte Nickel zich aanvankelijk op biomedische toepassingen van magnetische nanodeeltjes om biofilms die zich op oppervlakken vormen te bestrijden. Ze verlegde haar focus echter naar een meer gedetailleerde studie van een specifiek magnetisch nanodeeltje genaamd epsilon-ijzeroxide.

In tegenstelling tot gewone roest vertoont epsilon-ijzeroxide een fascinerende ‘gefrustreerde structuur’, waarbij de rangschikking van atomen een verwrongen en minder ordelijk patroon aanneemt. Deze structurele complexiteit leidt tot intrigerende eigenschappen, waardoor epsilon-ijzeroxide een opwindende kandidaat is voor verschillende toepassingen.

Een opvallend kenmerk van epsilon-ijzeroxide is de magnetische hardheid. Dit betekent dat de magnetische domeinen in het materiaal sterk weerstand bieden aan veranderingen in hun uitlijning wanneer ze worden gemagnetiseerd. Deze eigenschap maakt het bijzonder voordelig voor het ontwikkelen van permanente magneten, cruciale componenten in apparaten zoals motoren, luidsprekers en harde schijven.

Dit onderzoek krijgt betekenis als we kijken naar de huidige afhankelijkheid van op zeldzame aardmetalen gebaseerde permanente magneten die vaak uit conflictgebieden worden gewonnen. Epsilon-ijzeroxide kan daarentegen worden gewonnen uit de overvloedige ijzerbronnen in Canada, wat een interessant en duurzamer alternatief biedt.

Nickel en haar team publiceerden onlangs een artikel in Nano Letters, waarin ze hun bevindingen over epsilon-ijzeroxide presenteerden. Dit unieke materiaal komt uitsluitend voor op nanoschaal, waarbij elk nanodeeltje ongeveer duizend keer kleiner is dan de breedte van een enkel haar.

Het begrijpen van de grootte-afhankelijkheid van epsilon-ijzeroxide is de sleutel tot het benutten van het potentieel ervan. Het onderzoek van Nickel was erop gericht te onderzoeken hoe de eigenschappen van dit materiaal veranderen bij verschillende deeltjesgroottes.

Met behulp van geavanceerde onderzoeksfaciliteiten en apparatuur, waaronder synchrotrons en elektronenmicroscopen, verzamelde Nickel metingen en kreeg inzicht in de structuur van epsilon-ijzeroxide. Met deze hulpmiddelen kon ze begrijpen hoe het materiaal zich bij verschillende afmetingen gedraagt.

Vooruitkijkend zijn de vooruitzichten voor het benutten van epsilon-ijzeroxide in technologische en magnetische toepassingen veelbelovend. Zijn potentieel als permanente magneet en zijn elektronische gedrag, zoals de resonantiefrequentie, zouden een aanzienlijke impact kunnen hebben op geavanceerde draadloze communicatiesystemen.

Nickel voorziet een toekomst waarin epsilon-ijzeroxide tegemoetkomt aan de groeiende vraag naar magneten en magnetische materialen op verschillende gebieden. Met zijn onderscheidende eigenschappen opent dit deeltje op nanoschaal opwindende mogelijkheden in magneettoepassingen.

Veelgestelde vragen:

1. Wat is epsilon-ijzeroxide?

Epsilon-ijzeroxide is een magnetisch nanodeeltje dat een unieke ‘gefrustreerde structuur’ en intrigerende eigenschappen vertoont.

2. Wat zijn de mogelijke toepassingen van epsilon-ijzeroxide?

Epsilon-ijzeroxide is veelbelovend bij het ontwikkelen van permanente magneten voor apparaten zoals motoren, luidsprekers en harde schijven. Bovendien zou het elektronische gedrag ervan, zoals de resonantiefrequentie, toepassingen kunnen hebben in geavanceerde draadloze communicatiesystemen.

3. Waarin verschilt epsilon-ijzeroxide van gewone roest?

In tegenstelling tot gewone roest heeft epsilon-ijzeroxide een meer gedraaide en minder ordelijke rangschikking van atomen, waardoor het een ‘gefrustreerde structuur’ en verschillende eigenschappen krijgt.

4. Waarom wordt epsilon-ijzeroxide beschouwd als een duurzaam alternatief voor op zeldzame aardmetalen gebaseerde magneten?

Epsilon-ijzeroxide kan worden gewonnen uit overvloedige ijzerbronnen in regio's als Canada, wat een duurzamere optie biedt in vergelijking met magneten die vaak in conflictgebieden worden gewonnen.