Bewegingspatronen verkennen: een gemeenschappelijkheid tussen organismen

Wetenschappers van de Johns Hopkins Universiteit hebben een opmerkelijke observatie gedaan met betrekking tot de bewegingspatronen die verschillende organismen vertonen. Uit hun onderzoek blijkt dat organismen, variërend van microben tot mensen, vergelijkbare bewegingspatronen vertonen om hun omgeving beter te begrijpen en waar te nemen. Dit onderzoek heeft het potentieel om disciplines als robotica en cognitieve wetenschappen te beïnvloeden.

Het onderzoek richtte zich op elektrische mesvissen, een soort die bekend staat om het uitzenden van elektrische ontladingen om beschutting te vinden en roofdieren te ontwijken. De onderzoekers merkten dat wanneer de lichten waren uitgeschakeld, de vissen regelmatig heen en weer bewegingen vertoonden, waardoor ze hun omgeving in donker water actief konden waarnemen. Omgekeerd zwaaide de mesvis in goed verlichte omstandigheden zachtjes met onregelmatige uitbarstingen van snelle bewegingen. Deze gedragsverandering werd toegeschreven aan de behoefte van de vissen om hun omgeving actiever te verkennen als de onzekerheid groot is, en terug te schakelen naar een stabielere 'exploit'-modus als de onzekerheid afneemt.

Interessant genoeg ontdekten de onderzoekers dat dit gedrag bij het wisselen van modus niet beperkt bleef tot alleen vissen. Door een model te creëren om sleuteldetectiegedrag te simuleren, identificeerden ze dezelfde sensorisch-afhankelijke bewegingen bij andere organismen, waaronder amoeben, motten, kakkerlakken, vleermuizen, muizen en mensen. Deze bevindingen tonen aan dat organismen van verschillende soorten vergelijkbare strategieën hebben ontwikkeld om hun perceptie van de wereld te optimaliseren.

De implicaties van de studie reiken verder dan het begrijpen van het gedrag van dieren. De onderzoekers zijn van mening dat hun inzichten kunnen worden toegepast om het ontwerp van zoek- en reddingsdrones, ruimterovers en andere autonome robots te verbeteren. Door deze sensorisch-afhankelijke bewegingspatronen op te nemen in robotbesturingssystemen hopen wetenschappers het vermogen van de robots om te navigeren en hun omgeving te begrijpen te verbeteren.

Over het geheel genomen werpt deze studie licht op de onderlinge verbondenheid van bewegingspatronen tussen verschillende organismen. Het benadrukt hoe evolutie heeft geleid tot de convergentie van vergelijkbare oplossingen, zelfs bij soorten die ver uit elkaar staan ​​in de levensboom. In de toekomst belooft verdere verkenning van onbewuste sensorische bewegingen bij dieren en andere levende organismen ons begrip van cognitie te verdiepen en mogelijk innovatieve ontwikkelingen in de robotica te inspireren.

FAQ

Wat is de belangrijkste conclusie van het onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van de Johns Hopkins University?

De belangrijkste bevinding is dat organismen, variërend van microben tot mensen, vergelijkbare bewegingspatronen vertonen om hun omgeving te begrijpen en waar te nemen.

Welke organismen werden specifiek genoemd in de bevindingen van het onderzoek?

De onderzoeksresultaten omvatten elektrische mesvissen, amoeben, motten, kakkerlakken, vleermuizen, muizen en mensen.

Welke mogelijke toepassingen heeft dit onderzoek?

Het onderzoek heeft implicaties voor disciplines als robotica en cognitieve wetenschappen. Het zou kunnen worden gebruikt om het ontwerp en de functionaliteit van zoek- en reddingsdrones, ruimterovers en andere autonome robots te verbeteren.