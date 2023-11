Het potentieel van MXenes ontsluiten: 2D-nanosheets getransformeerd in 3D-architecturen

By

Met hun unieke eigenschappen en potentiële toepassingen in de energieopslagsector hebben MXenen, een soort overgangsmetaalcarbiden, veel aandacht getrokken onder onderzoekers. Deze 2D-nanomaterialen, bestaande uit ultradunne vlokken, beschikken over een uitzonderlijke mechanische sterkte, een hoge oppervlakte-volumeverhouding en uitstekende elektrochemische stabiliteit. Hun volledige potentieel als supercondensatoren wordt echter belemmerd door de uitdaging van het opnieuw stapelen tijdens de verwerking, wat hun toegankelijkheid en algehele prestaties in gevaar brengt.

Om dit obstakel te overwinnen heeft een team van onderzoekers van de Carnegie Mellon University een baanbrekende oplossing ontwikkeld die 2D MXene-nanosheets omzet in 3D-architecturen. Onder leiding van professoren Rahul Panat en Burak Ozdoganlar, samen met Ph.D. kandidaat Mert Arslanoglu bereikte het team dit door MXene te infiltreren in een poreuze keramische steiger met behulp van de vriesgiettechniek. Dit proces maakt de creatie van keramische ruggengraat mogelijk met gecontroleerde porieafmetingen en directionaliteit.

De belangrijkste innovatie ligt in het vermogen van de 2D MXene-vlokken om tijdens de droogfase de interne oppervlakken van de onderling verbonden poriën van de keramische scaffold gelijkmatig te bedekken, zonder hun essentiële eigenschappen te verliezen. Deze aanpak zorgt ervoor dat de nanosheets in een 3D-structuur worden gerangschikt, waardoor ze toegankelijker worden voor reacties en hun elektrochemische prestaties worden gemaximaliseerd. Het gebruik van verschillende oplosmiddelen tijdens het vriesgietproces maakt ook de vorming van verschillende porieverdelingen mogelijk, waardoor de veelzijdigheid van het materiaalsysteem verder wordt vergroot.

De onderzoekers voerden experimenten uit met behulp van ‘sandwich-type’ supercondensatoren met twee elektroden, aangesloten op een LED-lamp. De nieuwe op MXene gebaseerde supercondensatoren vertoonden hogere waarden voor vermogensdichtheid en energiedichtheid dan voorheen, wat het potentieel van dit materiaalsysteem voor toepassingen voor energieopslag aantoont. Bovendien maken de schaalbaarheid en reproduceerbaarheid van het proces het geschikt voor massaproductie, waardoor deuren worden geopend voor commercieel gebruik in apparaten zoals elektrische voertuigen.

De implicaties van dit onderzoek reiken verder dan MXenen, omdat de aanpak kan worden toegepast op andere materialen op nanoschaal, zoals grafeen, en de keramische ruggengraat kan worden vervangen door polymeren en metalen. Deze doorbraak heeft het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen op het gebied van energieopslag en de weg vrij te maken voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën. De integratie van MXene-supercondensatoren in elektrische voertuigen is misschien geen verre droom meer.

FAQ

Wat zijn MXenen?

MXenen zijn tweedimensionale nanomaterialen bestaande uit overgangsmetaalcarbiden of nitriden, gekenmerkt door hun ultradunne vlokken.

Wat zijn de uitdagingen waarmee MXenes worden geconfronteerd bij toepassingen voor energieopslag?

Tijdens de verwerking hebben MXenen de neiging zich opnieuw te stapelen, waardoor hun toegankelijkheid wordt verminderd en hun prestaties als supercondensatoren worden belemmerd.

Hoe hebben de onderzoekers deze uitdaging overwonnen?

De onderzoekers ontwikkelden een methode om MXene in een poreuze keramische scaffold te infiltreren met behulp van vriesgieten, resulterend in een 3D-architectuur die de elektrochemische prestaties van MXenes maximaliseert.

Wat zijn de voordelen van het nieuwe materiaalsysteem?

Het nieuwe, op MXene gebaseerde materiaalsysteem demonstreert hogere waarden voor vermogensdichtheid en energiedichtheid, is schaalbaar en kan in massa worden geproduceerd voor commerciële apparaten.

Welke andere toepassingen kunnen profiteren van dit materiaalsysteem?

Naast apparaten voor energieopslag heeft het materiaalsysteem potentiële toepassingen in batterijen, brandstofcellen, systemen voor het koolstofarm maken, katalytische apparaten en andere opkomende technologieën.