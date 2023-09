De onverwachte ontdekking van enorme waterstofvoorraden in Oost-Frankrijk

Aan de rand van Folschviller, een klein stadje in het oosten van Frankrijk, hebben drie bescheiden loodsen veel aandacht getrokken van wetenschappers, journalisten en het publiek. Deze loodsen bevinden zich boven een boorgat dat aanvankelijk in 2006 werd geboord en nu onderdak biedt aan een gasmeetsysteem genaamd SysMoG. Oorspronkelijk ontworpen om de ondergrondse methaanconcentratie te detecteren, deed SysMoG tijdens zijn verkenning een verrassende ontdekking: hoge waterstofconcentraties.

Op een diepte van 1,100 meter bereikt de concentratie opgeloste waterstof 14 procent, en op 90 meter kan deze oplopen tot 3,000 procent. Deze buitengewone bevindingen suggereren dat de regio Lotharingen, inclusief Folschviller, mogelijk een van de grootste bekende waterstofvoorraden ter wereld herbergt, met naar schatting 46 miljoen ton witte waterstof.

De ontdekking van deze waterstofafzettingen was een onverwachte uitkomst van het Regalor-project, dat tot doel had de haalbaarheid van methaanproductie in de regio Lotharingen te onderzoeken. Het project probeerde ook de aanwezigheid van andere gassen te onderzoeken. Na de stopzetting van de steenkoolproductie in Lotharingen in 2004 stelde Francaise de L'Energie voor om methaan uit de steenkoolvelden in de regio te winnen. De regionale overheid schakelde de expertise van Laboratoire GeoRessources in om de levensvatbaarheid van het project te bepalen, wat leidde tot de ontwikkeling van SysMoG in samenwerking met Solexperts, een Frans-Zwitsers bedrijf.

SysMoG is uitgerust met een gepatenteerde sonde die kan worden neergelaten tot een diepte van 1,500 meter. Door een membraan te gebruiken om gassen van water te scheiden, maakt de sonde de extractie van gassen voor oppervlakteanalyse mogelijk. Vroeger maakte de aanwezigheid van ondergrondse gassen het noodzakelijk om water naar de oppervlakte te brengen en te ontgassen.

Uit eerste metingen in het boorgat bleek dat 99 procent van het opgeloste gas op 600 meter hoogte methaan was, waarvan 1 procent waterstof. Naarmate het team echter dieper ging, zagen ze een consistente toename van de waterstofconcentratie. Op de bodem van het boorgat bestond waterstof uit ongeveer 20 procent van het opgeloste gas.

Om de waterstofconcentratie verder te onderzoeken, zijn de onderzoekers van plan drie andere boorgaten op vergelijkbare diepte te meten. Als de waterstofconcentratie lateraal hoog blijft, bestaat de volgende stap uit het boren van een boorgat van 3,000 meter om te valideren hoe de waterstofconcentratie evolueert met de diepte. Dit streven zal ook bepalen of de waterstof in opgeloste of gasvormige vorm aanwezig is.

De ontdekking van deze waterstofafzettingen zou diepgaande gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van schone energie. Nu waterstof wordt geprezen als een belangrijke brandstofkandidaat vanwege het potentieel voor een netto-nul-uitstoot, zou de overvloed aan ‘witte waterstof’ in de regio Lotharingen in grote mate kunnen bijdragen aan de mondiale transitie naar schone energie.

Definities:

– SysMoG: een gasmeetsysteem dat wordt gebruikt om ondergrondse gasconcentraties te meten.

– Methaan: een kleur- en geurloos gas, vaak geassocieerd met aardgas en een potentiële energiebron.

– Boorgat: een smal gat dat in de grond wordt geboord om natuurlijke hulpbronnen te winnen of geologische studies uit te voeren.

– Waterstof: een kleurloos gas dat vanwege zijn hoge energie-inhoud als brandstof kan worden gebruikt.

– Lotharingen: een regio in Oost-Frankrijk die bekend staat om zijn steenkoolproductie.

Bronnen:

– Jacques Pironon, onderzoeksdirecteur bij het GeoRessources-lab aan de Université de Lorraine

– Dhananjay Khadilkar, journalist gevestigd in Parijs