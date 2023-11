Baby's ontwikkelen ruimtelijk bewustzijn als ze vier maanden oud zijn, zo blijkt uit onderzoek

By

Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Birmingham is gebleken dat baby's vanaf vier maanden de interactie tussen hun lichaam en de omringende ruimte kunnen begrijpen. Door een tactiel en visueel experiment uit te voeren, bleek uit het onderzoek dat de hersenen van baby's in staat zijn zicht en aanraking met elkaar te verbinden, wat bijdraagt ​​aan hun ruimtelijk bewustzijn. Deze baanbrekende ontdekking biedt waardevol inzicht in de vroege ontwikkeling van zelfbewustzijn bij zuigelingen.

Met behulp van een nieuwe experimentele aanpak lieten experts van het Birmingham BabyLab baby's op een scherm een ​​bewegende bal zien die naar hen toe kwam of van hen af ​​bewoog. Tijdens dit proces kregen de baby's een zachte trilling op hun handen wanneer de bal het dichtst bij hen was, terwijl hun hersenactiviteit werd gevolgd. De onderzoekers ontdekten dat baby's zelfs op de leeftijd van slechts vier maanden een verhoogde somatosensorische (tactiele) hersenactiviteit vertoonden wanneer de aanraking werd voorafgegaan door een voorwerp dat naar hen toe bewoog.

Dr. Giulia Orioli, de hoofdonderzoeker van het onderzoek, legde uit dat deze bevindingen suggereren dat baby's een natuurlijk vermogen hebben om de ruimte om hen heen waar te nemen en te begrijpen hoe hun lichaam in die ruimte op elkaar inwerkt. Deze vroege sensorische integratie, bekend als de peripersoonlijke ruimte, is een belangrijk aspect van het menselijk bewustzijn. De ontdekking roept intrigerende vragen op over de mate waarin deze vermogens aangeboren of aangeleerd zijn.

De studie onderzocht ook de reacties van oudere baby's wanneer ze onverwachts werden aangeraakt nadat de bal op het scherm van hen af ​​bewoog. De onderzoekers merkten op dat baby's van 8 maanden tekenen van verrassing vertoonden in hun hersenactiviteit, wat aangeeft dat ze de aanraking niet verwachtten op basis van de visuele richting van het bewegende object. Dit suggereert dat naarmate baby's hun eerste levensjaar doorlopen, hun hersenen een geavanceerder bewustzijn ontwikkelen van de aanwezigheid van hun lichaam in de ruimte.

De onderzoekers zijn van plan hun onderzoek voort te zetten door deelnemers uit verschillende leeftijdsgroepen te betrekken, variërend van pasgeborenen tot volwassenen. De inzichten die zijn verkregen door het bestuderen van hersenactiviteit bij volwassenen kunnen licht werpen op de ontwikkeling van de multisensorische vermogens van baby's. Bovendien hoopt het team te onderzoeken of pasgeboren baby's ook tekenen vertonen van het waarnemen van de positie van hun lichaam in de ruimte, wat een dieper inzicht zou kunnen geven in de oorsprong van het menselijk bewustzijn.

Door de mysteries van het ruimtelijk bewustzijn van baby's te ontrafelen, draagt ​​dit onderzoek niet alleen bij aan ons begrip van de vroege menselijke ontwikkeling, maar legt het ook de basis voor verder onderzoek naar de complexe cognitieve processen die ten grondslag liggen aan onze perceptie van de wereld.

