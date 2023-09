De toekomst van ruimteverkenning: een gesprek met Eric Ianson van NASA

In een komende lezing met de titel “Planeten en asteroïden en manen… oh my!” zal Eric Ianson, adjunct-directeur van de Planetary Science Division op het NASA-hoofdkwartier, NASA's nieuwste en meest opwindende inspanningen op het gebied van ruimteverkenning bespreken. Dit omvat het verzamelen van monsters van het oppervlak van Mars, een demonstratie van planetaire verdediging door opzettelijk een ruimtevaartuig in een asteroïde te laten crashen, en de verkenning van Jupiters maan Europa en zijn met ijs bedekte oceaan.

De mijlpalen die jonge mensen tijdens hun leven kunnen verwachten op het gebied van ruimteverkenning zijn moeilijk te voorspellen, omdat de technologie zich snel ontwikkelt en de interesses veranderen. Er zijn echter bepaalde trends te identificeren. De terugkeer van mensen naar de maan en de uiteindelijke landing van astronauten op Mars staan ​​aan de horizon. Robotmissies naar verschillende planeten, manen en kleine lichamen in het zonnestelsel zullen worden voortgezet, met de nadruk op bestemmingen als Jupiters maan Europa, Saturnusmaan Titan en Uranus. Er zullen ook vorderingen worden gemaakt bij het identificeren van bewoonbare werelden buiten ons zonnestelsel.

De rol van NASA bij het verwezenlijken van de volgende grote doorbraken in de ruimtevaart is van cruciaal belang, ook al spelen particuliere bedrijven als SpaceX een steeds belangrijkere rol in de ruimtevaart. Hoewel particuliere bedrijven een zakelijke motivatie hebben, wordt NASA gefinancierd om specifieke wetenschappelijke, exploratie- of technologische doelstellingen te bereiken. Samenwerkingen met de industrie zijn gebruikelijk, maar er zijn gevallen waarin NASA in eigen huis gespecialiseerde instrumenten of ruimtevaartuigen ontwikkelt, zoals de Mars-rovers en het Europa Clipper-ruimtevaartuig.

De recente verwezenlijking van het Indiase ruimteprogramma dat op de zuidpool van de maan landde, is lovenswaardig. NASA waardeert internationale samenwerking en erkent het belang van het delen van missiegegevens ten behoeve van wetenschappelijke ontdekkingen. Ze moedigen hun internationale collega's aan hetzelfde te doen en de vreedzame verkenning van de ruimte te bevorderen.

Toen hem werd gevraagd naar zijn favoriete film of tv-programma over de ruimte en verkenning van de ruimte, noemde Eric Ianson verschillende favorieten, waaronder ‘Apollo 13’, ‘The Martian’ en ‘The Empire Strikes Back’. Uiteindelijk koos hij echter “The Right Stuff” als zijn beste keuze. De film toont het verhaal van de oorspronkelijke Mercury Seven-astronauten en legt de verbeeldingskracht en uitdagingen vast van ruimtevaart in een tijd waarin deze overging van sciencefiction naar realiteit.

De Wilder Penfield-lezing van Eric Ianson staat gepland op 13 november om 4 uur in het Jeanne Timmins Amphitheatre van The Neuro.

Definitie:

NASA - National Aeronautics and Space Administration, de civiele ruimtevaartorganisatie van de Verenigde Staten die verantwoordelijk is voor de ruimteverkenning en het onderzoek van het land.

Mars Exploration Program - Een NASA-programma gericht op de verkenning van Mars, inclusief de studie van het klimaat, de geologie en het potentieel van de planeet om leven te ondersteunen.

Radioisotope Power Systems Program - Een NASA-programma dat het gebruik ontwikkelt en onderhoudt van radio-isotope energiesystemen, die elektriciteit leveren voor missies in de ruimte met behulp van de warmte die wordt gegenereerd door het verval van radioactieve isotopen.

Planetaire verdediging - De studie en ontwikkeling van methoden om de aarde te beschermen tegen mogelijke inslagen van asteroïden of kometen.

Europa - Een van de manen van Jupiter waarvan wordt aangenomen dat deze een ondergrondse oceaan van vloeibaar water onder zijn ijskoude korst heeft.

Commerciële maanladingsdiensten - Een programma dat tot doel heeft wetenschaps- en technologiemissies naar de maan te leveren via partnerschappen met commerciële bedrijven.

Perseverance Rover - Een NASA-missie naar Mars die tot doel heeft de bewoonbaarheid van de planeet te onderzoeken, tekenen van oud leven te zoeken en monsters te verzamelen voor mogelijke terugkeer naar de aarde.

James Webb Space Telescope - Een aankomende ruimtetelescoop die in 2021 wordt gelanceerd, ontworpen om de krachtigste ruimtetelescoop ooit gebouwd te zijn.

Artemis-programma – Een NASA-programma dat tot doel heeft om tegen 2024 “de eerste vrouw en de volgende man” op de maan te laten landen.

Bron: geen URL's opgegeven.