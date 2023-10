De rol van wind bij het smelten van ijskappen op Groenland en Antarctica

Onderzoekers van de Universiteit van Californië, Irvine en de Universiteit Utrecht hebben ontdekt dat het oppervlakte-ijs op Groenland de afgelopen decennia in steeds sneller tempo is gesmolten, terwijl de trend op Antarctica zich in de tegenovergestelde richting beweegt. Voor een studie gepubliceerd in het American Geophysical Union-tijdschrift Geophysical Research Letters concentreerden de wetenschappers zich op de rol van Foehn en katabatische winden, neerwaartse windstoten die warme, droge lucht in contact brengen met gletsjers. Ze ontdekten dat het smelten van de Groenlandse ijskap als gevolg van deze winden de afgelopen twintig jaar met meer dan 10% is toegenomen, terwijl de impact van de wind op de Antarctische ijskap met 20% is afgenomen.

Uit het onderzoek bleek dat de neerwaartse winden verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijke hoeveelheid oppervlakte-ijssmelt in beide regio's. Het smelten van oppervlakte-ijs veroorzaakt afvloeiing en hydrofractuur van ijsplaten, waardoor de zoetwaterstroom naar de oceanen toeneemt en wordt bijgedragen aan de stijgende zeespiegel. Het gedrag van de opwarming van de aarde op het noordelijk en zuidelijk halfrond heeft echter geleid tot contrasterende resultaten op Groenland en Antarctica.

In Groenland wordt het smelten van het oppervlak door de wind nog verergerd door de opwarming van het eiland, waarbij zonlicht alleen al voldoende is om het ijs te laten smelten. De combinatie van de 10% groei van de door de wind aangedreven smelting en de warmere oppervlaktetemperaturen heeft geresulteerd in een toename van 34% van de totale smelting van het oppervlakteijs. De auteurs schrijven deze uitkomst gedeeltelijk toe aan de invloed van de opwarming van de aarde op de Noord-Atlantische Oscillatie, die warme lucht naar Groenland en andere Arctische gebieden heeft gebracht.

Omgekeerd is de totale oppervlaktesmelt op Antarctica sinds 15 met ongeveer 2000% afgenomen. Deze vermindering is echter grotendeels te danken aan een afname van 32% in de door de wind gegenereerde smelting op het Antarctisch Schiereiland, waar twee kwetsbare ijsplaten al zijn ingestort. Het voortdurende herstel van het ozongat in de Antarctische stratosfeer, ontdekt in de jaren tachtig, helpt tijdelijk het oppervlak te isoleren tegen verdere smelting.

De onderzoekers benadrukken het belang van het monitoren en modelleren van het smelten van ijs in zowel Groenland als Antarctica, en van het bestuderen van de relatie tussen wind en ijs in de context van klimaatverandering. Ze hopen dat dit onderzoek zal bijdragen aan het versterken van de aardsysteemmodellen die in de klimaatwetenschap worden gebruikt.

Deze studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de University of California, Irvine en de Universiteit Utrecht, met financiële steun van het Amerikaanse ministerie van Energie, de National Science Foundation en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Bronnen: University of California, Irvine en Universiteit Utrecht