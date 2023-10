De afdeling Flight Systems Implementation bij NASA Ames Research Center

By

De Flight Systems Implementation Branch van de Space Biosciences Division van het NASA Ames Research Center is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en integratie van biowetenschappelijke ladingen voor ruimtevaartprojecten. Deze vestiging maakt gebruik van een multidisciplinaire teamaanpak die wetenschap, techniek en bedrijfsvoering combineert om het succes van de missie te garanderen en aan de eisen van de klant te voldoen.

De vestiging is betrokken bij verschillende aspecten van de ontwikkeling en integratie van payloads. Ze hebben de mogelijkheid om nieuwe hardware te ontwerpen en te fabriceren, en om bestaande, in de handel verkrijgbare off-the-shelf (COTS) apparatuur aan te passen. Ze hebben ervaring met het integreren van ladingen voor zowel bemande als onbemande ruimtevluchten.

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de branche is het testen en analyseren van ruimtevluchtverificatie. Ze hebben een diepgaand inzicht in de hardwarevereisten voor ruimtevluchten en kunnen ter plaatse tests uitvoeren om te verifiëren dat de hardware aan deze vereisten voldoet. Ze bereiden ook schriftelijke analyses en rapporten voor op basis van hun bevindingen. Daarnaast zijn zij betrokken bij de selectie en certificering van COTS-apparatuur voor gebruik in de ruimte.

Het bijkantoor verzorgt ook het beheer en de operaties van de lading. Ze bieden projecttoezicht op hardwareontwikkeling, wetenschap en operationeel beheer. Zij zijn verantwoordelijk voor de planning en het risicobeheer, evenals voor de coördinatie en uitvoering van internationale experimenten.

Payload-ondersteuning is een ander expertisegebied van de branche. Ze bieden logistieke ondersteuning vóór en na de lancering, evenals de coördinatie en procesontwikkeling voor payload-operaties. Ze zijn ook betrokken bij het verzamelen en archiveren van gegevens en biospecimen.

De vestiging heeft toegang tot grondversnellingsfaciliteiten, waaronder centrifuges met en zonder menselijke classificatie. Deze faciliteiten worden gebruikt voor verschillende onderzoeks- en testactiviteiten waarbij mensen, niet-menselijke proefpersonen en hardware betrokken zijn. De vestiging kan protocollen aanpassen voor specifieke experimentele onderzoeken en kan in eigen huis unieke hardware ontwerpen en produceren.

Over het geheel genomen speelt de Flight Systems Implementation Branch een cruciale rol bij de ontwikkeling en integratie van biowetenschappelijke ladingen voor ruimtevaartprojecten. Hun multidisciplinaire aanpak en expertise in verschillende aspecten van de ontwikkeling van nuttige lading maken ze tot een waardevolle aanwinst voor NASA's ruimteverkenningsinspanningen.

Bronnen:

– NASA Ames Research Center, Flight Systems Implementation Branch [geen URL]

– NASA Biologische en Fysische Wetenschappen [geen URL]

– Astrobiologie [geen URL]

– Human Research Program [geen URL]