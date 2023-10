Dr. Paul A. Vanden Bout kende het Karl G. Jansky Lectureship 2023 toe

Dr. Paul A. Vanden Bout, senior wetenschapper, emeritus bij het National Radio Astronomy Observatory (NRAO), is geëerd met het Karl G. Jansky Lectureship 2023. Deze prestigieuze prijs, ingesteld door Associated Universities, Inc. (AUI), erkent personen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd op het gebied van de radioastronomie.

De carrière van Dr. Vanden Bout in de radioastronomie begon na het behalen van zijn Ph.D. van de Universiteit van Californië, Berkeley. Hij speelde een cruciale rol in de ontwikkeling van de millimetergolflengte-astronomie bij het McDonald Observatorium. Van 1985 tot 2002 was hij directeur van NRAO, waar hij toezicht hield op verschillende opmerkelijke projecten, waaronder de voltooiing van de Very Long Baseline Array, Green Bank Telescope, Expanded Very Large Array (nu de Jansky Very Large Array) en de start van de Atacama Grote millimeter/submillimeter-array (ALMA).

ALMA is een baanbrekend astronomisch project dat bestaat uit 66 radiotelescopen in de Chileense woestijn. Dr. Vanden Bout was van 2002 tot 2003 interim-directeur van ALMA. Van 2004 tot 2005 bekleedde hij ook de rol van interim-hoofd van het Noord-Amerikaanse ALMA Science Center. Ondanks de financieringsproblemen en onzekere situaties speelde Dr. Vanden Bout een cruciale rol bij het verzekeren van het succes van het ALMA-project.

Naast zijn leiderschapsrollen heeft Dr. Vanden Bout bijna 100 onderzoeksartikelen geschreven en is hij co-auteur van het boek ‘The ALMA Telescope: The Story of a Science Mega-Project’, uitgegeven door Cambridge University Press in 2023.

Dr. Vanden Bout zal op verschillende locaties zijn Jansky-lezing houden, getiteld ‘Millimeter Astronomy at NRAO – Some Personal Remembrances’. De lezing zal worden gegeven in Charlottesville, VA op 8 november, in het Green Bank Observatory in Green Bank, WV op 9 november, en in Socorro, NM op 17 november.

Sinds de oprichting in 1966 heeft het Jansky Lectureship verschillende eminente figuren op het gebied van de radioastronomie erkend. Eerdere ontvangers zijn onder meer Nobelprijswinnaars zoals Drs. Subrahmanyan Chandrasekhar, Edward Purcell, Charles Townes, Arno Penzias, Robert Wilson, William Fowler, Joseph Taylor en Reinhard Genzel. Tot de opmerkelijke ontvangers behoren ook Jocelyn Bell-Burnell, de ontdekker van de eerste pulsar, en Vera Rubin, de ontdekker van donkere materie in sterrenstelsels.

Het National Radio Astronomy Observatory en het Green Bank Observatory zijn beide faciliteiten van de National Science Foundation, beheerd door Associated Universities, Inc.

