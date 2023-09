Het prehistorische roofdier: een ammoniet gevonden in een gefossiliseerde vis

Wetenschappers hebben een buitengewone ontdekking gedaan tijdens het onderzoeken van een goed bewaarde ammoniet en de gefossiliseerde vis waarmee deze werd gevonden. Uit de verrassende vondst bleek dat de vis de grote ammoniet daadwerkelijk had ingeslikt, iets wat nog nooit eerder is waargenomen. De ammoniet, een soort koppotigen die miljoenen jaren geleden is uitgestorven, heeft er mogelijk voor gezorgd dat de vis verdronk of zijn spijsverteringskanaal blokkeerde, met fatale gevolgen voor het roofdier tot gevolg.

Het fossiel, ontdekt in Duitsland in 1977, bevindt zich in de collectie van het Staatsmuseum voor Natuurgeschiedenis Stuttgart. Twee onderzoekers van het museum, Samuel Cooper en Erin Maxwell, publiceerden onlangs een artikel in Geological Magazine waarin ze de vis en de ammoniet die hij consumeerde, beschrijven. De vissoort, Pachycormus macropterus, behoorde tot een uitgestorven groep zeevissen met roggenvin, genaamd pachycormiden. Deze vissen kunnen variëren van kleine maten tot wel 50 voet lang. Hoewel het dieet van pachycormiden niet volledig wordt begrepen, vonden de onderzoekers bewijs dat ze zich voornamelijk richtten op koppotigen met een zacht lichaam en kleinere vissen.

De ontdekking van de vis met de ammoniet erin is belangrijk omdat deze inzicht geeft in het voedingsgedrag en het dieet van pachycormiden. Er wordt vastgesteld dat de vissen af ​​en toe niet-schelpachtige koppotigen aten, wat in tegenspraak is met eerdere aannames over hun dieet. Volgens Adiel Klompmaker, conservator paleontologie aan de Universiteit van Alabama Museums, is deze bevinding opmerkelijk en helpt ze bij het nauwkeuriger reconstrueren van oude voedselwebben.

De positionering van de ammoniet in het lichaam van de vis en de afwezigheid van bepaalde botten die op ontbinding zouden kunnen duiden, ondersteunen sterk de theorie dat de vis de ammoniet levend heeft ingeslikt. Hoewel er eerder bewijs is dat vissen per ongeluk kleine ammonietlarven consumeren, suggereert deze nieuwe ontdekking dat het inslikken van de hele ammoniet niet per ongeluk was.

Deze ongebruikelijke gefossiliseerde vondst biedt waardevolle informatie over oude mariene ecosystemen en werpt licht op de voedingsgewoonten van prehistorische mariene roofdieren. Het toont de complexe interacties en dynamiek aan die miljoenen jaren geleden tussen soorten bestonden, en vergroot ons begrip van het prehistorische leven nog verder.

