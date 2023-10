The Houting Fish: niet zo uitgestorven als eerder werd gedacht

Uit een recent onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en het Natural History Museum in Londen is gebleken dat de houtingvis, die in 2008 als uitgestorven werd geclassificeerd, feitelijk nog steeds springlevend is.

De houting werd officieel uitgestorven verklaard op basis van een morfologische analyse van zijn kieuwmakers en snuit. Men geloofde dat de vissen die voorheen als houting werden geclassificeerd, eigenlijk een aparte soort Europese witvis waren. DNA-onderzoek van de onderzoekers bewijst nu echter het tegendeel.

In hun onderzoek isoleerden de onderzoekers mitochondriaal DNA uit historische houting-exemplaren, waaronder een exemplaar dat in 1754 werd gevangen en voor categorisatie werd gebruikt. Door het DNA te analyseren, stelden de onderzoekers een fylogenetische boom op die de evolutionaire afstamming van verschillende soorten liet zien. Uit de analyse bleek dat de houting en de witvis feitelijk dezelfde soort zijn.

De verwarring over de classificatie van de houting ontstond door de variatie in morfologische kenmerken binnen vissoorten. Biologen geloofden eerder dat de lengte van de snuit en het aantal kieuwruimers de houting onderscheidden van de Europese witvis. Uit het DNA-onderzoek blijkt echter onomstotelijk dat dit niet het geval is.

Hoewel de houtingvis niet is uitgestorven, heeft de verwarring rond de classificatie ervan geleid tot problemen bij het aanpakken van zijn beschermde status. De Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) beschouwt de soort nog steeds als uitgestorven, terwijl de Europese natuurwetten bescherming vereisen voor zowel de houting als de Europese witvis.

Verder onderzoek is nodig om de officiële Latijnse naam van de houting definitief aan te passen, maar dit kan een uitdaging zijn omdat het DNA van het exemplaar uit 1754 oud en beschadigd is. Niettemin benadrukt deze studie het belang van het gebruik van DNA-analyse om soorten nauwkeurig te classificeren en te beschermen.

Bronnen: BMC Ecologie en Evolutie