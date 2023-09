Aeolus: van windprofileringssatelliet tot ruimtepuin

By

Aeolus, ESA's windprofileringsatelliet, bevond zich bijna vijf jaar in een baan rond de aarde voordat deze zijn laatste fase als ruimteschroot inging. De satelliet had zijn missie voltooid en werd teruggebracht naar de aarde via een gecontroleerd terugkeerproces dat het risico op puin en mogelijke botsingen met andere satellieten verkleinde.

Internationale regelgeving inzake de beperking van ruimteschroot schrijft voor dat satellieten binnen 25 jaar na voltooiing van hun missie naar de aarde moeten worden teruggebracht. De terugkeer van Aeolus werd versneld door gebruik te maken van de atmosfeer van de aarde, waardoor deze sneller terugkwam.

Tijdens de geassisteerde terugkeer van Aeolus werd het risico op vallend puin met een factor 150 verminderd, en werd de tijd die het ongecontroleerd in een baan om de aarde doorbracht met een paar weken verkort. Deze maatregelen zijn genomen om het risico op botsingen met andere satellieten in de ruimte te beperken.

Aeolus werd puin op 28 juli 2023, nadat het laatste commando was uitgevoerd, waardoor de satelliet niet langer bestuurbaar werd. Het Flight Control Team heeft de satelliet gepassiveerd en overgedragen aan ESA's Space Debris Office om de uiteindelijke afdaling te volgen.

Met behulp van de Tracking and Imaging Radar (TIRA) van Fraunhofer FHR in Duitsland werd Aeolus gevolgd terwijl hij opnieuw de atmosfeer van de aarde binnenkwam. Het kwam opnieuw binnen boven Antarctica en viel uiteindelijk uiteen, ver weg van bevolkte gebieden.

De missieteams konden Aeolus observeren tijdens zijn laatste momenten en waren er getuige van dat het een vuurbal in de atmosfeer werd voordat het uiteindelijk uiteenviel. Dit opmerkelijke voorbeeld van duurzame ruimtevluchten en verantwoorde operaties demonstreert de inzet om de veilige verwijdering van satellieten te garanderen en de risico's van ruimteschroot te beperken.

Over het geheel genomen leeft de erfenis van Aeolus voort en maakt de weg vrij voor toekomstige windprofileringsmissies en verantwoorde verkenning van de ruimte.

Bronnen:

– ESA: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Aeolus/Aeolus_winding_down

– Fraunhofer FHR: https://www.fhr.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2023/Aeolus-Images.html