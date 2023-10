Onderzoek naar de impact van intense röntgenpulsen op materiaalstructuren

Al meer dan een eeuw vertrouwen natuurkundigen op röntgenverstrooiing om de ingewikkelde structuren van verschillende materialen te onderzoeken. De laatste tijd zijn röntgenvrije-elektronenlasers (XFEL's) een populaire keuze geworden vanwege hun vermogen om intense femtosecondepulsen uit te zenden. De vraag rijst echter: hoe beïnvloeden deze krachtige pulsen de structuren die ze willen bestuderen?

Een groep internationale onderzoekers probeerde licht te werpen op dit onderwerp door een experiment uit te voeren met behulp van een femtoseconde XFEL gericht op een silicium nanokristalmonster. Hun bevindingen, gepubliceerd in Physical Review Letters, onthulden een significante afname van de röntgendiffractie-intensiteit wanneer de bundelintensiteit een specifieke drempel overschreed. Door middel van simulaties konden ze de eerste paar femtoseconden van de licht-materie-interactie blootleggen, waardoor de atomen in het materiaal vervormd raakten.

Eerder waren onderzoeken naar materiaal-pulsinteracties binnen dit intensiteitsbereik vooral gericht op materialen in de gasfase. Om deze kloof te dichten, voerden de wetenschappers hun experiment uit in de SACLA-faciliteit in Japan, waarbij ze 10 μm dikke siliciummonsters bestraalden met twee verschillende bundelintensiteiten: 2.1 x 1016 W/cm2 en 4.6 x 1019 W/cm2. Intrigerend genoeg constateerden ze dat de diffractiebeelden die bij hogere bundelintensiteiten werden geproduceerd, tot 50% zwakker waren dan verwacht.

Auteur Beata Ziaja-Motyka van het Instituut voor Kernfysica van de Poolse Academie van Wetenschappen benadrukte dat, hoewel het intuïtief is om aan te nemen dat hogere fotonenaantallen zouden resulteren in duidelijkere diffractiebeelden, er een drempel bestaat – ongeveer tientallen biljoenen watt per vierkante centimeter – waarboven het diffractiesignaal zwakker wordt.

Om deze paradox te ontrafelen, wendde het onderzoeksteam zich tot simulaties en ontdekte dat de hoogenergetische fotonen (11.5 keV) uit de intense pulsen niet alleen valentie-elektronen uitstoten, maar ook elektronen uit diepere schillen dichter bij de atoomkern. Deze diepe gaten in de schaal hebben in wezen invloed op de ‘atomaire verstrooiingsfactoren’ die een rol spelen bij het bepalen van diffractieresultaten. Opvallend is dat al deze ionisatie plaatsvindt binnen de eerste zes femtoseconden van de licht-materie-interactie.

In de toekomst hoopt het team dat hun werk de weg zal vrijmaken voor nieuwe toepassingen van XFEL-straling met hoge intensiteit, zoals de ontwikkeling van innovatieve optische apparaten voor pulsverkorting in het röntgenregime. Bovendien zou het begrijpen van hoe verschillende atomen reageren op ultrasnelle röntgenpulsen de nauwkeurigheid van het reconstrueren van 3D-atoomstructuren uit opgenomen diffractiebeelden kunnen verbeteren.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Wat is röntgendiffractie?

Röntgendiffractie is de verstrooiing van röntgenstraling door de atomaire of moleculaire structuur van een materiaal, waardoor wetenschappers de rangschikking van atomen of moleculen in een kristal of andere kristallijne substantie kunnen bepalen.

Wat is een röntgenvrije-elektronenlaser (XFEL)?

Een röntgenvrije-elektronenlaser (XFEL) is een type laser dat zeer intense en coherente röntgenpulsen genereert. XFEL's zijn krachtige hulpmiddelen die in wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt om de structuur en dynamiek van verschillende materialen te onderzoeken.

Hoe beïnvloeden intense röntgenpulsen materiaalstructuren?

Intensieve röntgenpulsen kunnen aanzienlijke veranderingen in de structuur van materialen veroorzaken. In het geval van dit onderzoek daalde de röntgendiffractie-intensiteit wanneer de bundelintensiteit een bepaalde drempel overschreed, wat aangeeft dat de atomen in het materiaal vervormd raakten. Deze bevindingen dragen bij aan ons begrip van hoe materialen interageren met intense röntgenpulsen en kunnen mogelijk leiden tot nieuwe toepassingen op gebieden zoals pulsverkorting en reconstructie van 3D-atoomstructuren.