Astrofysici ontdekken het snelle verbruik van superzware zwarte gaten

Een baanbrekend onderzoek onder leiding van de Northwestern University heeft eerdere opvattingen over de voedingsgewoonten van superzware zwarte gaten in twijfel getrokken. In tegenstelling tot het idee dat deze zwarte gaten materie langzaam consumeren, laten nieuwe high-definition 3D-simulaties zien dat ze feitelijk een veel sneller verbruik hebben.

Uit het onderzoek blijkt dat draaiende zwarte gaten de ruimte-tijd om hen heen vervormen, waardoor de gasdraaikolk, bekend als de accretieschijf, uit elkaar wordt gescheurd. Dit proces creëert binnenste en buitenste subschijven, waarbij de zwarte gaten eerst de binnenste subschijf opslorpen. Puin van de buitenste subschijf stroomt vervolgens naar binnen en vult de leegte die is achtergelaten door de verbruikte binnenring, waardoor een nieuwe consumptiecyclus wordt geïnitieerd. Dit nieuwe onderzoek geeft aan dat het eet- en bijvulproces verrassend snel verloopt en slechts een paar maanden in beslag neemt.

De snelle consumptiecycli van superzware zwarte gaten kunnen het grillige gedrag van bepaalde objecten aan de nachtelijke hemel, zoals quasars, verklaren. Quasars staan ​​erom bekend dat ze abrupt opvlammen en vervolgens zonder uitleg verdwijnen. De studie suggereert dat de drastische variatie in helderheid die bij deze objecten wordt waargenomen het gevolg zou kunnen zijn van de vernietiging en aanvulling van de binnenste gebieden van de accretieschijf.

Eerdere theorieën over accretieschijven hebben moeite gehad om hun intermitterende helderheid en plotselinge dimming te verklaren. De veronderstelling dat gas en deeltjes in hetzelfde vlak en in dezelfde richting rond zwarte gaten cirkelen als de rotatie van het zwarte gat, heeft hun gedrag te simpel gemaakt. De nieuwe simulaties laten echter zien dat het gebied rond zwarte gaten zeer chaotisch en tumultueus is.

De simulaties hielden rekening met de gasdynamica, magnetisme en de algemene relativiteitstheorie en benadrukten de effecten van frame-dragging. Draaiende zwarte gaten slepen de ruimte eromheen mee, waardoor gas uit verschillende delen van de schijf met elkaar botst en dichter bij het zwarte gat wordt gedreven. Deze botsing veroorzaakt heldere schokken die materiaal naar het zwarte gat duwen.

Naarmate het kromtrekken van de accretieschijf duidelijker wordt, begint het binnenste gebied zich los te maken van de rest van de schijf en onafhankelijk te wiebelen. Dit leidt tot het scheuren en splijten van de binnenste en buitenste subschijven, waardoor de voedingswaanzin op gang komt. Materiaal van de buitenste schijf stroomt naar de binnenste schijf en stuwt deze dichter bij het zwarte gat voor consumptie. De zwaartekracht van het zwarte gat trekt vervolgens gas uit het buitenste gedeelte aan om het eerder geleegde binnengebied aan te vullen.

Dit nieuwe inzicht in de snelle consumptie van superzware zwarte gaten kan inzichten verschaffen in het mysterieuze fenomeen van quasars met een veranderend uiterlijk. Deze quasars schakelen in relatief korte tijd tussen heldere en donkere toestanden. Klassieke theorieën hebben moeite met het verklaren van het snelle verdwijnen en opnieuw aanvullen van de helderheid die in deze objecten wordt waargenomen.

Het onderzoek van de Northwestern University werpt licht op de complexe dynamiek van superzware zwarte gaten en hun accretieschijven, daagt eerdere aannames uit en biedt een dieper inzicht in de meest extreme objecten in het universum.

Bronnen:

– Noordwestelijke universitaire studie