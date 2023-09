FCC vereist dat satellietconstellaties samenwerken met astronomen om interferentie te minimaliseren

By

De Federal Communications Commission (FCC) heeft de licenties van Iceye en Planet, twee exploitanten van satellietconstellaties, bijgewerkt om hen te verplichten samen te werken met astronomen om de impact die hun satellieten kunnen hebben op de astronomie op de grond te verzachten. Iceye heeft acht satellieten aan zijn constellatie toegevoegd, terwijl Planet zeven van zijn aankomende Pelican beeldsatellieten met hoge resolutie heeft toegevoegd. Beide bedrijven moeten nu samenwerken met de National Science Foundation (NSF) om tot een wederzijds aanvaardbare overeenkomst te komen om de effecten van hun satellieten op de optische astronomie op de grond te minimaliseren.

Deze recente overeenkomst volgt op de eis van de FCC aan SpaceX, dat vrijwillig een coördinatieovereenkomst met de NSF had uitgewerkt om de zorgen over de impact van zijn Starlink-constellatie op de astronomie weg te nemen. Hoewel individuele sterrenbeelden zoals die van Iceye en Planet geen grote risico's met zich meebrengen, zijn astronomen bezorgd dat het gezamenlijke effect van meerdere grote sterrenbeelden astronomische waarnemingen zou kunnen verstoren.

Astronomen hebben actief samengewerkt met SpaceX en andere bedrijven om de helderheid van satellieten, waaronder Starlink, te verminderen en hun impact op de astronomie te minimaliseren. Het doel is ervoor te zorgen dat satellietconstellaties niet helderder zijn dan magnitude 7. De NSF werkt ook aan coördinatieovereenkomsten met OneWeb en Amazon voor hun constellaties. De OneWeb-overeenkomst is rond, terwijl de gesprekken met de Kuiper-constellatie van Amazon zich in de laatste fase bevinden.

Astronomen hebben de FCC geprezen voor het wegnemen van hun zorgen en waarderen de inspanningen van satellietbedrijven om interferentie te verminderen. Deze samenwerking tussen satellietconstellaties en de astronomiegemeenschap zal worden voortgezet voor toekomstige systemen, inclusief constellaties van de tweede generatie die zijn gepland door bedrijven als OneWeb.

Bron: Nvt