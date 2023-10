NASA's Psyche-missie wordt met succes gelanceerd, wat de concurrentie tussen lanceringsaanbieders benadrukt

NASA's langverwachte Psyche-missie is met succes van start gegaan vanaf lanceerplatform 39A in het Kennedy Space Center in Florida, waardoor eerdere zorgen over vertragingen werden weggenomen. De missie, die tot doel heeft de metaalrijke asteroïde Psyche te verkennen om inzicht te krijgen in de vorming van rotsachtige planeten, werd gelanceerd bovenop een SpaceX Falcon Heavy-raket.

Naast het bestuderen van de asteroïde, voert het ruimtevaartuig ook de demonstratie Deep Space Optical Communications-technologie uit, die tot doel heeft de communicatiebandbreedte te vergroten met behulp van optische communicatie in plaats van traditionele radiofrequentiecommunicatie.

De 279 km brede Psyche-asteroïde is uniek omdat het de eerste asteroïde van metaalklasse zal zijn die ooit is onderzocht. Het ruimtevaartuig zal een inbedrijfstellingsfase ondergaan en in 2026 zwaartekrachtondersteuning van Mars krijgen voordat het uiteindelijk de asteroïde bereikt in 2029. In de komende weken zullen de wetenschappelijke instrumenten worden gecontroleerd en zullen ingenieurs de demonstratie van optische communicatietechnologie testen.

Een opmerkelijk aspect van de Psyche-missie is het gebruik van SpaceX's Falcon Heavy, wat een belangrijke mijlpaal markeert voor NASA. Het is de eerste keer dat NASA's "meest complexe en hoogste prioriteitsmissies" aan de draagraket zijn toevertrouwd. Deze beslissing werd genomen na een poging van twee en een half jaar om alternatieven te vinden voor het dure Space Launch System (SLS).

De afhankelijkheid van SpaceX benadrukt de beperkte mogelijkheden voor lanceeraanbieders in de westerse wereld. Gevestigde aanbieders zoals United Launch Alliance (ULA) worden geconfronteerd met uitdagingen bij het online brengen van nieuwe raketten vanwege verschillende factoren, waaronder geopolitieke conflicten en verstoringen van de toeleveringsketen. Terwijl ULA hoopt alternatieve motoren van Blue Origin te bemachtigen, wordt de Vulcan-raket geconfronteerd met aanzienlijke vertragingen. Ook de Europese lanceeraanbieders ervaren tegenslagen, met het aan de grond houden van de Vega-C en het verschuiven van de planning voor de Ariane 6.

Naarmate de opties voor lanceerdiensten afnemen, worden ook de keuzes van NASA voor zijn sondes en kleine satellieten kleiner. De recente incidenten, zoals de mislukte lancering van Rocket Lab in september, benadrukken verder de noodzaak van alternatieve lanceringsaanbieders om ervoor te zorgen dat SpaceX niet de enige optie op de markt wordt.

Bron: Deze informatie is gebaseerd op een artikel uit The Register.