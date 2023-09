Het is bekend dat beroemdheden verschillende voedingstrends onderschrijven, en een van de nieuwste rages die aan populariteit wint is het ‘één maaltijd per dag’-dieet, ook bekend als OMAD. Prominente figuren als Bruce Springsteen en Chris Martin van Coldplay hebben beweerd dat OMAD hen helpt hun gewicht te beheersen en fit te blijven.

OMAD is een extreme versie van vastende diëten, zoals intermitterend vasten en tijdgebonden eten. Het belangrijkste verschil is dat OMAD-volgers, in plaats van te vasten op specifieke dagen of het eten te beperken tot een specifiek tijdvenster, al hun dagelijkse calorieën consumeren in één enkele, grote maaltijd.

Vanwege het beperkte onderzoek naar OMAD zelf zijn de meeste beweringen over de effectiviteit ervan gebaseerd op anekdotisch bewijs of aannames uit onderzoeken naar andere vormen van vasten. Hoewel er aanwijzingen zijn dat bepaalde vormen van intermitterend vasten en tijdgebonden eten kunnen helpen bij gewichtsbeheersing en de metabolische gezondheidsmarkers kunnen verbeteren, is het onderzoek nog steeds in opkomst.

Een onderzoek bij mensen heeft aangetoond dat het consumeren van één maaltijd per dag leidde tot een grotere afname van het lichaamsgewicht en de vetmassa. Het resulteerde echter ook in een verminderde vetvrije massa en botdichtheid, wat mogelijk zou kunnen leiden tot verslechtering van de spierfunctie en een verhoogd risico op botbreuken als het gedurende een langere periode werd gevolgd. Dierstudies hebben tegenstrijdige resultaten opgeleverd, waarbij sommige wijzen op gewichtstoename door het nuttigen van één grote maaltijd.

Uitgebreidere onderzoeken waarbij grotere groepen deelnemers en diverse populaties betrokken zijn, zijn nodig om de effecten van OMAD beter te begrijpen. Onderzoekers moeten ook de langetermijneffecten van OMAD onderzoeken en verschillende maaltijdtijden en voedingssamenstellingen overwegen.

Hoewel de aanpak van één maaltijd per dag misschien aantrekkelijk lijkt voor gewichtsbeheersing, kan het een uitdaging zijn om met slechts één maaltijd aan alle voedingsbehoeften te voldoen, inclusief energie, eiwitten, vezels en essentiële vitamines en mineralen. Onvoldoende inname van voedingsstoffen kan leiden tot spierverlies, obstipatie en een slechte darmgezondheid. Speciale aandacht moet worden besteed aan het consumeren van voldoende eiwitten, groenten, noten, zaden, fruit, volle granen en zuivelproducten of geschikte alternatieven om aan de voedingsbehoeften te voldoen.

Het is van cruciaal belang op te merken dat OMAD niet wordt aanbevolen voor kinderen, personen die zwanger zijn, van plan zijn zwanger te worden, borstvoeding geven of het risico lopen een eetstoornis te ontwikkelen. Bovendien moet rekening worden gehouden met de duurzaamheid van het dieet en de potentiële schade op de lange termijn voor de algemene bevolking, vooral omdat beroemdheden die deze diëten onderschrijven toegang hebben tot voedingsdeskundigen, hoogwaardige diëten en supplementen.

Concluderend: hoewel het OMAD-dieet aandacht heeft gekregen, is er een tekort aan wetenschappelijk bewijs met betrekking tot de veiligheid en effectiviteit ervan. Het wordt aanbevolen om een ​​beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg of een geregistreerde diëtist te raadplegen voordat u aan een extreem dieet begint.

Bronnen:

– Amanda Avery, docent voeding, Universiteit van Nottingham (Het gesprek)