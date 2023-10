Onderzoek naar de rol van innovatie-intermediairs bij het vormgeven van de toekomst van AI-enabled engineeringbiologie

Onderzoekers van het Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) van AMBS hebben onlangs een onderzoek uitgevoerd met de titel ‘Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology’, waarin de belangrijke rol wordt onderzocht van innovatie-intermediairs bij het beïnvloeden van innovatieve ecosystemen.

De studie richt zich op het opkomende gebied van AI-ondersteunde technische biologie (AI-EB) en de implicaties ervan in het digitale tijdperk. Deze samensmelting van technologieën roept niet alleen wetenschappelijke vragen op, maar ook ethische, sociale en economische zorgen. Om deze complexe problemen aan te pakken, hebben de onderzoekers samengewerkt met verschillende belanghebbenden die nauw betrokken zijn bij de AI-EB-innovatiewereld.

De kern van deze studie is het onderzoek naar hoe innovatie-intermediairs, belangrijke spelers in het innovatie-ecosysteem, naast economische doelstellingen ook maatschappelijke en ecologische doelstellingen in overweging nemen. Hoewel richtlijnen voor verantwoorde innovatie dit evenwicht bevorderen, laten de bevindingen zien dat innovatie-intermediairs op het gebied van de technische biologie de neiging hebben prioriteit te geven aan traditionele opschalings- en commercialiseringsmethoden.

Het onderzoek zal naar verwachting een aanzienlijke impact hebben op de ontwikkeling van innovatie-intermediairs en het management van onderzoek binnen het AI-EB-domein. De auteurs stellen dat een holistische benadering die naast de commercialisering ook rekening houdt met zowel de maatschappelijke als de ecologische implicaties van AI-EB, cruciaal is om het potentieel van deze opkomende technologie volledig te benutten.

Deze studie werpt licht op het belang van innovatie-intermediairs bij het vormgeven van de toekomst van AI-ondersteunde technische biologie. Het benadrukt de noodzaak van een gewetensvolle aanpak die economische, sociale en ecologische overwegingen met elkaar in evenwicht brengt om de voordelen van deze transformatieve technologie te maximaliseren.

Bron: Claire Holland et al., Innovation intermediairs at the convergentie van digitale technologieën, duurzaamheid en bestuur: een case study van AI-enabled engineering biologie, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Universiteit van Manchester)