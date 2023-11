NASA's EMIT-instrument identificeert meer dan 750 bronnen van broeikasgasemissies

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) blijft de uitstoot van broeikasgassen stijgen, zonder tekenen van vertraging. Om deze stijgende concentraties van gassen uit de ruimte te monitoren en te meten, heeft de NASA zijn beeldspectrometer, de Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT), omgedoopt tot een broeikasgasdetector.

EMIT, oorspronkelijk gelanceerd in juli 2022 om mineralen in dorre gebieden in kaart te brengen, heeft zijn vermogen getoond om methaanemissies vanuit de ruimte te detecteren. Binnen slechts drie maanden na de lancering identificeerde de beeldspectrometer meer dan 50 ‘superemitters’ van methaan in Centraal-Azië, het Midden-Oosten en het zuidwesten van de Verenigde Staten. Deze superuitstoters worden vaak aangetroffen in sectoren zoals fossiele brandstoffen, afvalbeheer en landbouw.

Uit een recent onderzoek gepubliceerd in Science Advances blijkt dat EMIT sinds augustus 2022 meer dan 750 emissiebronnen heeft geïdentificeerd, waaronder kleinere in afgelegen gebieden. Hoofdauteur Andrew Thorpe uitte zijn verbazing over de mogelijkheden van EMIT en stelde dat het instrument de aanvankelijke verwachtingen overtrof.

De door EMIT verzamelde gegevens zijn essentieel voor het identificeren en aanpakken van de bronnen van methaanemissies, zoals stortplaatsen, landbouwlocaties en olie- en gasfaciliteiten. NASA benadrukt dat het volgen van door de mens veroorzaakte methaanemissies cruciaal is voor het beperken van de klimaatverandering, aangezien methaan een groter potentieel heeft om warmte vast te houden dan koolstofdioxide.

Op basis van de eerste 30 dagen van de detectie van broeikasgassen heeft EMIT zijn effectiviteit bewezen bij het identificeren van tot 85% van de methaanpluimen die doorgaans worden waargenomen tijdens luchtlandingscampagnes. EMIT opereert vanuit het Internationale Ruimtestation op een hoogte van ongeveer 250 kilometer en bestrijkt grote delen van de aarde, met name de dorre gebieden tussen 400 graden noorderbreedte en zuiderbreedte.

In september 2022 ontdekte EMIT zelfs een cluster van emissiebronnen in een zelden bestudeerde regio in het zuiden van Oezbekistan, wat het vermogen benadrukte om emissies in voorheen onontgonnen gebieden bloot te leggen. Het instrument identificeerde 12 methaanpluimen in deze regio, met een totaal van ongeveer 49,734 pond (22,559 kilogram) per uur.

Door technologie zoals EMIT opnieuw te gebruiken hopen wetenschappers en onderzoekers de escalerende niveaus van broeikasgassen in onze atmosfeer aan te pakken en zo de potentiële catastrofale gevolgen van de klimaatverandering te verzachten.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Wat is EMIT?

EMIT staat voor Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, een beeldspectrometer van de NASA die in juli 2022 werd gelanceerd.

2. Wat is de primaire missie van EMIT?

EMIT werd in eerste instantie gelanceerd om 10 belangrijke mineralen op het oppervlak van droge gebieden wereldwijd in kaart te brengen.

3. Hoe is EMIT een broeikasgasdetector geworden?

Hoewel methaandetectie geen deel uitmaakte van zijn primaire missie, maakten de mogelijkheden van EMIT het mogelijk om methaanemissies uit de ruimte te detecteren.

4. Wat zijn “superstralers”?

Superuitstoters zijn infrastructuur of sectoren die methaan in aanzienlijk hoge mate uitstoten, waaronder de fossiele brandstoffen-, afval- of landbouwindustrie.

5. Hoeveel emissiebronnen heeft EMIT geïdentificeerd?

EMIT heeft sinds augustus 750 meer dan 2022 emissiebronnen gedetecteerd, waaronder kleinere op afgelegen locaties.

6. Waarom is het volgen van de methaanemissies belangrijk?

Methaan is een krachtig broeikasgas met een groter potentieel voor het vasthouden van warmte dan koolstofdioxide. Het monitoren en terugdringen van de methaanemissies zijn van cruciaal belang voor het tegengaan van de klimaatverandering.

7. Welk percentage methaanpluimen kan EMIT detecteren?

Op basis van de eerste 30 dagen van de detectie van broeikasgassen kan EMIT 60% tot 85% van de methaanpluimen identificeren die doorgaans worden waargenomen tijdens luchtlandingscampagnes.

8. Waar verzamelt EMIT gegevens?

EMIT verzamelt gegevens vanaf een hoogte van ongeveer 250 mijl (400 kilometer) op het Internationale Ruimtestation, en bestrijkt grote delen van de aarde, waarbij de nadruk vooral ligt op droge gebieden tussen 51.6 graden noorderbreedte en zuiderbreedte.

9. Kan EMIT emissies detecteren in afgelegen en zelden onderzochte gebieden?

Ja, EMIT heeft het vermogen om emissies in afgelegen gebieden te detecteren, zoals blijkt uit de identificatie van emissiebronnen in een zelden bestudeerde regio in het zuiden van Oezbekistan.

10. Hoe kan technologie als EMIT de stijgende broeikasgasconcentraties helpen aanpakken?

Door emissiebronnen te identificeren, zoals stortplaatsen, landbouwlocaties en olie- en gasfaciliteiten, levert EMIT cruciale gegevens voor het verzachten van de effecten van stijgende broeikasgasconcentraties en het bestrijden van klimaatverandering.