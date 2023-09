Experimenten met gefossiliseerde insecten werpen licht op ware kleuren

Een team van onderzoekers van de Universiteit van Nanjing, de Chinese Academie van Wetenschappen en University College Cork heeft een techniek ontwikkeld waarmee de kleuring van sommige gefossiliseerde insecten kan worden geschat. Eerdere studies hebben aangetoond dat het moeilijk is om de ware kleur van gefossiliseerde insecten te bepalen, met uitzondering van die welke in barnsteen zijn bewaard. Deze fossielen zijn doorgaans monochromatisch en hebben unieke patronen in grijstinten. In hun recente onderzoek, gepubliceerd in de Proceedings of the Royal Society B, beschrijft het team hun aanpak en bevindingen.

Om kleurpatronen te schatten, vergeleken de onderzoekers moderne insecten die qua uiterlijk leken op gefossiliseerde monsters die ze eerder hadden verkregen. Deze moderne insecten werden in aluminiumfolie gewikkeld en onderworpen aan gesimuleerde fossielen door ze te bakken bij temperaturen variërend van 200 ° tot 500 ° C. Het team onderzocht de monsters vervolgens met behulp van een scanning-elektronenmicroscoop en vergeleek ze met de gefossiliseerde monsters.

Uit hun bevindingen bleek dat donkere plekken op de gebakken monsters overeenkwamen met gebieden van het exoskelet die rijk waren aan melanine, een donker pigment. Deze donkere plekken waren hittebestendiger, wat erop wijst dat ze ook beter bestand zijn tegen degradatie. Dit geeft aan dat de donkere gebieden op gefossiliseerde insecten waarschijnlijk delen vertegenwoordigen van de oude wezens die ook een hoger melaninegehalte hadden. Daarom kunnen deze donkere gebieden aanwijzingen geven voor het schatten van de kleuring van de fossielen.

Het team merkte ook op dat het verwarmen van de insecten een tussenfase veroorzaakte waarin ze volledig zwart werden voordat ze in verschillende patronen overgingen. Dit suggereert dat experimenten zoals die van hen nieuw onderzoek naar het schatten van de kleuring van gefossiliseerde insecten zouden kunnen vergemakkelijken.

Concluderend demonstreert deze studie een nieuwe techniek voor het schatten van kleurpatronen in gefossiliseerde insecten. Door moderne insecten die aan gesimuleerde fossielen waren onderworpen te vergelijken met gefossiliseerde monsters, identificeerden de onderzoekers donkerdere gebieden die waarschijnlijk overeenkwamen met delen van de oude wezens met een hoger melaninegehalte. Deze techniek opent nieuwe wegen voor de studie van kleuring bij gefossiliseerde insecten.

Bron: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333