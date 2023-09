Veerkrachtige kwantumbeeldvorming: ruis verwijderen uit kwantumbeelden

Onderzoekers hebben een nieuwe methode voor kwantumbeeldvorming ontwikkeld die ruis uit afbeeldingen kan verwijderen en hoogwaardige representaties van objecten kan genereren. De techniek, bekend als quantum imaging-destillatie, maakt gebruik van fotonparen om informatie over een object te verzamelen zonder het licht te detecteren dat ermee in wisselwerking staat.

Kwantumbeeldvorming is een opkomend vakgebied dat verschillende voordelen biedt ten opzichte van klassieke beeldvormingsprotocollen. Door niet-gedetecteerde indringende fotonen te gebruiken, hebben onderzoekers het vermogen aangetoond om beeldvorming met superresolutie te bereiken in scenario's met lage fotonenflux. Bovendien kunnen kwantuminterferentie en verstrengeling worden gebruikt om protocollen te ontwikkelen die bestand zijn tegen ruis.

In deze studie introduceerde het team van onderzoekers een kwantumbeeldvormingsdestillatiemethode die specifiek afzonderlijke fotonen detecteert. Door het signaal van interesse te moduleren via interferometrie, waren ze in staat om hoogwaardige beelden van objecten te genereren, zelfs in de aanwezigheid van extreme ruisniveaus.

De methode, bekend als quantum imaging with undetected light (QIUL), maakt gebruik van een twee-foton wide-field interferometrische beeldvormingsbenadering. Eén foton verlicht het object, terwijl het partnerfoton op de camera wordt gedetecteerd. Het verlichtende foton blijft onopgemerkt, wat een unieke manier biedt om monsters te onderzoeken.

Om de veerkracht van het kwantumbeeldvormingsschema te bestuderen, introduceerden de onderzoekers een bron van ruis. Verrassend genoeg vertoonde de methode uitstekende prestaties, zelfs bij blootstelling aan ruisintensiteiten tot 250 maal de kwantumsignaalintensiteit.

Dit baanbrekende onderzoek opent nieuwe mogelijkheden op het gebied van kwantumbeeldvorming. Door gebruik te maken van kwantumbeelddistillatie kunnen wetenschappers hoogwaardige beelden van objecten verkrijgen, zelfs als er sprake is van aanzienlijke geluidsniveaus. Deze vooruitgang heeft het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen op verschillende gebieden, zoals de geneeskunde, astronomie en microscopie.

