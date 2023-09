De James Webb-ruimtetelescoop ontdekt op koolstof gebaseerde moleculen in de vermoedelijke oceaanwereld

De James Webb Space Telescope (JWST) heeft een opwindende ontdekking gedaan door bewijs te vinden van op koolstof gebaseerde moleculen in de atmosfeer van een exoplaneet die bekend staat als K2-18 b. Deze exoplaneet, die zich op 120 lichtjaar afstand van ons zonnestelsel bevindt, wordt beschouwd als een potentiële oceaan- of ‘Hycean’-wereld, waardoor het een verleidelijk doelwit is voor astronomen in de zoektocht naar buitenaards leven. De planeet heeft een straal die twee tot drie keer groter is dan die van de aarde en bevindt zich in de bewoonbare zone van zijn ster, waar vloeibaar water kan voorkomen.

De nieuwe bevindingen van de JWST onthulden de aanwezigheid van koolstofdioxide en methaan in de atmosfeer van K2-18 b, wat wijst op de mogelijkheid van een wateroceaan onder een waterstofrijke atmosfeer. De afwezigheid van ammoniak ondersteunt verder de hypothese van een wateroceaan op de planeet. Deze observaties benadrukken het belang van het overwegen van diverse bewoonbare omgevingen in de zoektocht naar leven buiten ons zonnestelsel.

K2-18 b valt in de categorie ‘sub-Neptunussen’, dit zijn planeten met een grootte tussen die van de aarde en Neptunus. Deze unieke planeten vormen een mysterie voor astronomen, die nog steeds debatteren over de aard van hun atmosfeer. De waarnemingen van de JWST van K2-18 b zijn bedoeld om de sluier rond de atmosferen en omgevingsomstandigheden van zowel sub-Neptunus- als Hycean-werelden op te lichten.

Naast de ontdekking van koolstofmoleculen wezen de waarnemingen van de JWST ook op de aanwezigheid van dimethylsulfide (DMS) in de atmosfeer van K2-18 b. Op aarde wordt DMS voornamelijk geproduceerd door leven, met name door fytoplankton. Het bevestigen van de aanwezigheid van DMS in de atmosfeer van K2-18 b zou een nieuwe belangrijke stap kunnen zijn in de richting van het vinden van tekenen van potentieel leven op de exoplaneet.

Het is echter belangrijk om voorzichtig te zijn bij het speculeren over buitenaards leven op K2-18 b. Hoewel de aanwezigheid van vloeibaar water en koolstofmoleculen veelbelovende tekenen zijn, garanderen ze niet het bestaan ​​van leven of het vermogen van de planeet om levende organismen te ondersteunen. De omvang van de planeet, in combinatie met het potentiële koken van de oceanen, kan haar onbewoonbaar maken.

Het beoordelen van de samenstelling van verre atmosferen van exoplaneten, zoals die van K2-18 b, is een uitdagende taak vanwege de zwakte van het gereflecteerde licht in vergelijking met de helderheid van de moederster. Onderzoekers hebben dit obstakel overwonnen door de overgang van de planeet langs de oppervlakte van zijn ster vast te leggen en het sterlicht te analyseren dat door zijn atmosfeer trok. Chemische elementen en verbindingen die in de atmosfeer aanwezig zijn, laten duidelijke ‘vingerafdrukken’ achter op het sterrenlicht, waardoor hun samenstelling wordt onthuld.

Het uitgebreide golflengtebereik en de ongekende gevoeligheid van de JWST maakten de detectie van deze spectrale kenmerken mogelijk tijdens slechts twee transits van K2-18 b, wat een nauwkeurigheid oplevert die vergelijkbaar is met acht waarnemingen die gedurende meerdere jaren door de Hubble Ruimtetelescoop zijn uitgevoerd. Dit demonstreert de kracht en capaciteiten van de JWST bij het ontcijferen van de atmosferische kenmerken van exoplaneten.

Verdere observaties van K2-18 b zijn gepland met behulp van het Mid-Infrared Instrument (MIRI) van de JWST om de bevindingen te valideren en meer informatie te verzamelen over de omgevingsomstandigheden van de planeet. Het team achter dit onderzoek streeft ernaar om uiteindelijk tekenen van leven op een bewoonbare exoplaneet te detecteren, wat een revolutie teweeg zou brengen in ons begrip van het bestaan ​​buiten de aarde.

Bron: The Astrophysical Journal Letters (acceptatie van publicatie)