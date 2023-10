Eerste bewijs van kwartswolken gevonden op exoplaneet WASP-17 b

Onderzoekers die gebruik maken van de James Webb-ruimtetelescoop van NASA hebben een opwindende ontdekking gedaan op de exoplaneet WASP-17 b, die zich op 1,300 lichtjaar afstand van de aarde bevindt. Ze hebben bewijs gevonden van bergkristallen of kwarts in de wolken op grote hoogte van deze hete exoplaneet Jupiter. Dit is de eerste keer dat een dergelijk mineraal, dat veel op aarde wordt aangetroffen, op een exoplaneet is waargenomen.

Silicaten, mineralen die rijk zijn aan silicium en zuurstof, zijn overvloedig aanwezig op aarde en de maan, maar ook in andere rotsachtige objecten in ons zonnestelsel. Magnesiumrijke silicaten zijn aangetroffen in meteorieten, asteroïden en zelfs in de atmosfeer van exoplaneten en bruine dwergen. Het was voorheen echter alleen bekend dat kristallijn SiO2 of kwarts op aarde bestond.

“Wij waren heel blij! We wisten uit eerdere waarnemingen dat er aërosolen moesten zijn – kleine deeltjes waaruit wolken of nevel bestaan ​​– in de atmosfeer van WASP-17 b, maar we hadden niet verwacht dat ze uit kwarts zouden bestaan”, zegt Dr. David Grant, een van de onderzoekers. onderzoeker aan de Universiteit van Bristol en de eerste auteur van het onderzoek.

WASP-17 b is een grote exoplaneet met een volume dat ruim zeven keer zo groot is als dat van Jupiter. De massa is minder dan de helft van die van Jupiter, waardoor het een van de meest gezwollen bekende exoplaneten is. Dankzij zijn korte omlooptijd van slechts 3.7 aarddagen is hij een ideale kandidaat voor transmissiespectroscopie, een techniek die wordt gebruikt om de filterende en verstrooiende effecten van de atmosfeer van een planeet op sterlicht te bestuderen.

De James Webb-ruimtetelescoop observeerde het WASP-17-systeem bijna tien uur lang en verzamelde meer dan 10 helderheidsmetingen. Door de hoeveelheid van elke golflengte te analyseren die door de atmosfeer van de planeet wordt geblokkeerd, ontdekten de onderzoekers een onverwachte “bult” bij 1,275 micron, wat duidde op de aanwezigheid van kwarts in de wolken.

In tegenstelling tot minerale deeltjes die in de wolken van de aarde worden aangetroffen, worden de kwartskristallen in de wolken van WASP-17 b niet van een rotsachtig oppervlak meegesleurd. Ze vinden eigenlijk hun oorsprong in de atmosfeer van de planeet zelf. Deze kristallen hebben een doorsnede van ongeveer 10 nanometer en lijken qua vorm op de zeshoekige prisma's die je doorgaans op aarde aantreft, maar dan op veel kleinere schaal.

De extreme hitte van WASP-17 b, ongeveer 1,500 graden Celsius (2,700 °F), en de lage druk in de atmosfeer zorgen ervoor dat vaste kristallen rechtstreeks uit gas kunnen worden gevormd, zonder door een vloeibare fase te gaan. Dit staat in contrast met de aarde, waar lagere temperaturen en hogere druk ervoor zorgen dat waterdamp direct in ijskristallen verandert. De aanwezigheid van kwartswolken op de exoplaneet biedt inzicht in de verschillende materialen en omgevingsomstandigheden die de planeet vormgeven.

Het begrijpen van de samenstelling van de wolken is essentieel voor het begrijpen van de planeet als geheel. WASP-17 b is getijde-vergrendeld, waarbij één halfrond voortdurend naar de gastster is gericht, wat resulteert in een warme dagzijde en een koelere nachtzijde. Het temperatuurverschil tussen deze twee kanten zorgt voor sterke wind die de kwartskristallen transporteert van de nachtkant, waar ze zich vormen, naar de warmere dagkant, waar ze verdampen.

Deze baanbrekende ontdekking werd in 2023 gepubliceerd in The Astrophysical Journal Letters. Aanvullend materiaal en interviews voor dit onderzoek werden geleverd door Laura Betz en Christine Pulliam voor NASA.

Bronnen:

– De astrofysische dagboekbrieven (2023)

– nasa.gov