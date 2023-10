De gevarieerde evolutie van vleermuistanden en -kaken: het ontrafelen van de mysteries

Een nieuwe studie heeft licht geworpen op de opmerkelijke evolutionaire geschiedenis van vleermuistanden en -kaken. Noctilionoïde vleermuizen, die meer dan 200 soorten omvatten die voornamelijk in de Amerikaanse tropen voorkomen, vertonen een breed scala aan kaakstructuren die zich hebben aangepast aan verschillende diëten. Dit onderzoek belicht de fascinerende veranderingen in tandaantal, grootte, vorm en positionering bij deze vleermuizen.

Wetenschappers hebben ontdekt dat vleermuizen met kortere snuiten doorgaans minder tanden hebben vanwege ruimtelijke beperkingen. Aan de andere kant kunnen vleermuizen met langwerpige kaken meer tanden herbergen, wat doet denken aan de voorouders van placentale zoogdieren. Deze bevindingen bieden inzicht in hoe de gezichten van zoogdieren zijn geëvolueerd, met name de ontwikkeling van kaken en tanden.

De onderzoekers die bij het onderzoek betrokken zijn, wijzen erop dat vleermuizen alle vier de soorten tanden bezitten die mensen hebben: snijtanden, hoektanden, premolaren en kiezen. Wat echt opmerkelijk is, is dat noctilionoïde vleermuizen in een relatief korte periode van 25 miljoen jaar een snelle diversificatie van hun dieet hebben ondergaan. Tegenwoordig vertonen verschillende soorten binnen deze groep gevarieerde diëten, variërend van insecten, fruit en nectar tot vissen en zelfs bloed.

Alexa Sadier, de hoofdauteur van het onderzoek, benadrukt de intrigerende diversiteit van deze vleermuissoorten. Sommigen hebben een kort gezicht en krachtige kaken, waardoor ze gemakkelijk door harde fruitschillen kunnen bijten, terwijl anderen een lange snuit hebben die gespecialiseerd is in het nippen van nectar uit bloemen. De snelle evolutie van een dergelijke diversiteit in hun kaken en tanden roept vragen op over de onderliggende mechanismen die deze veranderingen aandreven.

Om deze mysteries te onderzoeken, gebruikte het onderzoeksteam geavanceerde technieken zoals CT-scans om de kaken, premolaren en kiezen van meer dan 100 noctilionoïde vleermuissoorten te onderzoeken. Hun bevindingen onthulden het bestaan ​​van “ontwikkelingsregels” die de rangschikking van de tanden bepalen op basis van het dieet van de vleermuis. Vleermuizen met langere of tussenkaken hebben doorgaans drie premolaren en drie kiezen aan elke kant, terwijl die met kortere kaken, vaak fruiteters, de neiging hebben om de middelste premolaar, de achterste kies of beide te verliezen.

De beperkte ruimte bij vleermuizen met korte kaken verklaart de aanwezigheid van bredere voorkiezen. Door het gebrek aan ruimte worden de eerste tanden die bij deze vleermuizen tevoorschijn komen groter, omdat de ruimte voor volgende tanden onvoldoende is. Deze bevindingen dagen aannames over tandontwikkeling uit en werpen licht op de regulatie van tandgroei, vorm en grootte bij zoogdieren.

Deze studie heeft bredere implicaties voor het begrijpen van de tandontwikkeling bij zoogdieren. Eerder onderzoek naar tandontwikkeling was vooral gericht op muizen met zeer gespecialiseerde snijtanden en kiezen. Het blijft onduidelijk of dezelfde genetische en ontwikkelingsmechanismen de tandgroei controleren bij zoogdieren zoals vleermuizen en mensen, die over meer ‘voorouderlijke’ tandsets beschikken.

In de toekomst zijn de onderzoekers van plan hun onderzoek uit te breiden met het onderzoek van noctilionoïde snijtanden en hoektanden. Door dieper in te gaan op de genetische en ontwikkelingsmechanismen die de tandontwikkeling bij deze vleermuizen vormgeven, kunnen verdere inzichten in de evolutionaire geheimen die verborgen zijn in deze soorten worden blootgelegd.

