Heroverweging van de voortbeweging van zoogdieren en reptielen

Het conventionele begrip van hoe landzoogdieren hun kenmerkende loopstijl ontwikkelden, wordt uitgedaagd door een recent door Harvard geleid onderzoek. Decennia lang werd aangenomen dat zoogdieren afstammen van reptielachtige voorouders, wat resulteerde in een verschuiving van een kruiphouding met gespreide benen naar een loophouding met de benen onder het lichaam. Deze hypothese, bekend als het lateraal-naar-sagittale paradigma, wordt veelvuldig onderwezen in schoolboeken over anatomie en evolutie.

De nieuwe studie suggereert echter dat deze lang gekoesterde overtuiging mogelijk onjuist is. De onderzoekers beweren dat uitsluitend vertrouwen op observaties van moderne dieren, zoals levende zoogdieren en reptielen, tot onjuiste evolutionaire hypothesen kan leiden. Om een ​​nauwkeuriger inzicht te krijgen, benadrukte het team het belang van het analyseren van fossielenbestanden en het bestuderen van uitgestorven dieren.

Door het fossielenbestand te onderzoeken hopen onderzoekers de anatomische veranderingen, de timing van deze veranderingen en de selectieve druk die de evolutie van de voortbeweging bij zoogdieren aanstuurde, te identificeren. De auteurs van de studie beweren dat zonder dit historische perspectief evolutionaire verhalen louter speculatieve verhalen kunnen worden die empirische ondersteuning ontberen.

De bevindingen van deze studie impliceren dat het van cruciaal belang is om het fossielenbestand te raadplegen bij het construeren van evolutionaire scenario's. Hoewel het fossielenbestand beperkte informatie biedt over zacht weefsel, zoals spieren en pezen, blijft het een essentiële bron voor het begrijpen van de veranderingen die zich in de evolutionaire geschiedenis hebben voorgedaan.

Samenvattend daagt het door Harvard geleide onderzoek het traditionele begrip van de bewegingstransitie van reptielen naar zoogdieren uit. Door de noodzaak van onderzoek naar fossielen te benadrukken, pleiten de onderzoekers voor een meer rigoureuze en op bewijs gebaseerde aanpak om de evolutionaire geschiedenis van voortbeweging te begrijpen.

